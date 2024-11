i Autor: Materiały prasowe TK MAXX

Strefa mody

Wybierz prezent, który niesie pomoc innym

Jak co roku w okresie świątecznym marka TK Maxx wspiera program Akademia Przyszłości, który realizowany jest przez Stowarzyszenie WIOSNA. Dzięki wspólnym działaniom możemy pomagać dzieciom w całej Polsce budować pewność siebie, by mogły zdobywać przyszłość, o której marzą. W tym celu do sklepów już w listopadzie trafi wyjątkowa świąteczna kolekcja, której głównymi bohaterami są pluszowe maskotki dobrze znane ze świątecznej kampanii TK Maxx.