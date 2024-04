i Autor: Materiały prasowe Benefit Cosmetics

Strefa beauty

Wygładzaj i pielęgnuj. Pokochaj swoje pory. Bez nich Twoja skóra nie byłaby taka sama

Właściwa pielęgnacja to temat rzeka, coraz częściej jednak jesteśmy świadomi potrzeb swojej skóry, jej kondycji i rodzaju. w dzisiejszych czasach konsumenci są coraz bardziej świadomi, a marki kosmetyczne odchodzą od cudownych kremów na wszystko, na rzecz dokładnych opisów składników aktywnych w produktach i ich stężeń. Świadoma pielęgnacja to umiejętność dobierania kosmetyków do potrzeb naszej skóry i łączenia ich tak, by przyniosły pożądane efekty. Marka Benefit Cosmetics to ekspert w pielęgnacji porów. Teraz do ich linii dołączyły wyjątkowe nowości.