Wyjątkowa współpraca. Nowa kolekcja UNIQLO LifeWear x Roger Federer stworzona we współpracy z guru mody - JW Anderson

- Jesteśmy niezmiernie podekscytowani wprowadzeniem naszej nowej kolekcji, zaprojektowanej wspólnie przez Rogera Federera i JW Andersona. – mówi Koji Yanai, Starszy Dyrektor ds. Marketingu Globalnego Fast Retailing oraz prezes UNIQLO Global Marketing. - Nowa linia LifeWear łączy wyjątkowe talenty wielkiego tenisisty i lidera świata mody. Współpracując przy tworzeniu odzieży tenisowej, wielokrotnie wymienialiśmy się z Rogerem pomysłami na temat tego, jak można wykorzystać ją zarówno na korcie, jak i poza nim. To zainspirowało nas do zaangażowania do projektu projektantka JW Andersona, który doskonale rozumie ideę wszechstronności odzieży sportowej. Jestem przekonany, że każdy znajdzie w nowej kolekcji coś, co będzie odpowiadało jego indywidualnemu, codziennemu stylowi.

- Zawsze chciałem posiadać ubrania nadające się do gry w tenisa, które jednocześnie mógłbym wykorzystywać poza kortem. Cieszę się, że Jonathan uchwyciła moją wizję i wspólnie udało nam się stworzyć stylową a zarazem wygodną linię, zakorzenioną w tenisowym stylu. Jonathan jest niezwykle utalentowany i kreatywny, a zarazem niesamowicie skromny. Praca z nim nad tą kolekcją była prawdziwą przyjemnością. – skomentował Roger Federer. - Pomysł stworzenia wspólnej kolekcji z Rogerem dostarczył mi niesamowitej radości. Byłem bardzo zainspirowany jego grą–mówi Jonathan Anderson. Mając na uwadzę to czym LifeWear jest i co oznacza dla różnych ludzi zaprojektowaliśmy kolekcję, która może być noszona na co dzień, jak również podczas gry. Stworzyliśmy coś, co jest eleganckie i ponadczasowe.

Kolekcja "Roger Federer by JW Anderson" zawiera wiele uniseksowych elementów. Wśród nich znajdują się modne nylonowe spodnie z kolorowymi lamówkami, wyraziste, kolorowe swetry wykonane z owczej wełny premium oraz bluzy polarowe z kieszenią. Ponadto, nie mogło tu zabraknąć klasycznych i wszechstronnych koszulek polo oraz spodni, wykonanych z materiału UNIQLO DRY EX, gwarantującego komfort i wydajność podczas aktywności fizycznych. To doskonałe połączenie stylu, funkcjonalności i wygody.

