Wyjątkowy beauty bus bedzie na najważniejszych festiwalach w Polsce. Zadba o Twój festywalowy makijaż

AUTOBUS PEŁEN GLOW

W ciągu najbliższych trzech miesięcy DOUGLAS BEAUTY EXPRESS zawita do 5 miast w Polsce, odwiedzając najgłośniejsze festiwale i koncerty. Pierwszy przystanek: ORANGE WARSAW FESTIVAL. Marka Douglas w swojej strefie, znajdującej się na terenie wydarzenia przygotowała dla festiwalowiczów wachlarz atrakcji. Odwiedzający beauty busa będą mogli przy pomocy makijażystów podkręcić swój festiwalowy look kosmetykami DOUGLAS COLLECTION, zadbać o ochronę SPF, w Glitter Shower wziąć… brokatowy prysznic, a w strefie Glow & Mist zanurzyć się w aromatycznym zapachu mgiełek do ciała. Dla tych, którzy zbiorą trzy pieczątki na swoim bilecie z trzech różnych aktywności na strefie DOUGLAS, otrzymają żeton upoważniający do wylosowania nagrody w maszynie losującej: miniatury mascary Lash It Up, miniatury balsamu do ciała Douglas The Botanist Mandarin & Basil lub pełnowymiarowego cienia do powiek DOUGLAS COLLECTION.

FESTIWALOWE LOOKI POWERED BY DOUGLAS

Wspólnie z beauty artists DOUGLAS przygotował trzy intrygujące looki festiwalowe, które odtworzyć będzie można w DOUGLAS BEAUTY EXPRESS na trzech stacjach makijażowych. Każdy z nich doskonale wpisuje się w tegoroczne trendy wizażowe. DOUGLAS podczas koncertów zapowiada: zabawę (z) kolorem THINK PINK, - total róż na powiekach, kościach policzkowych i ustach, ETNO MOCCA, w którym eyeliner jest nie tylko na powiece oraz COSMIC BLUE, gdzie powieki i rzęsy pokrywa błękit odmieniany przez wszystkie… odcienie. Co ważne, każdy makijaż można wykonać w wersji podstawowej tylko trzema kosmetykami DOUGLAS COLLECTION.

TRASA DOUGLAS BEAUTY EXPRESS

DOUGLAS BEAUTY EXPRESS odwiedzi najważniejsze muzyczne wydarzenia tego lata: Orange Warsaw Festival (30-31.05.), koncert Billie Eilish w Krakowie (03-07.06.) – bus festiwalowy zlokalizowany przy Galerii Kazimierz, Open’er Festival (02-05.07.) – bus festiwalowy zlokalizowany przy Galerii Forum Gdańsk, Salt Wave w Jastarni (01-02.08.) oraz BitterSweet Festival w Poznaniu (14-16.08).

