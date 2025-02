Wyjątkowy pop-up wrócił do Warszawy. Sprawdź, gdzie i do kiedy

IDÔLE HOUSE – WIĘCEJ NIŻ STREFA MARKI

Pop Up Lancôme to interaktywna przestrzeń, gdzie świat beauty spotyka się z autentycznością i kreatywnością. To miejsce stworzone z myślą o osobach, które chcą eksperymentować z makijażem, odkrywać najnowsze trendy i dobrze się przy tym bawić. Na odwiedzających pop-up Lancôme czeka nie tylko wiele tematycznych stref, ale także wyjątkowe doświadczenia i niespodzianki. To okazja, by wcielić się w rolę gwiazdy muzyki pop i poznać lepiej nową ambasadorkę marki Olivię Rodrigo, a także odkryć sekrety makijażu i pielęgnacji z najlepszymi ekspertami branży beauty. Goście będą mogli poznać nową maskarę Lash Idôle EXTENSION, która zapewnia efekt spektakularnego wydłużenia rzęs, oraz poznać nuty najnowszej kompozycji marki, zapachu IDÔLE POWER – stworzonego dla pewnych siebie, odważnych kobiet.

CO CZEKA NA ODWIEDZAJĄCYCH?

Looki makijażowe i nowości kosmetyczne - Dostępna dla wszystkich strefa, w której odwiedzający mogą odkryć najnowsze trendy w makijażu, poznać produkty i nowości marki Lancôme oraz otrzymać profesjonalne porady od ekspertów.

Make-up Masterclasses – Wyjątkowe warsztaty prowadzone przez najlepszych makijażystów, w tym Ewelinę Krasoń, Damiana Dudę oraz influencerów ze świata beauty, którzy podzielą się swoimi najnowszymi wskazówkami i trikami makijażowymi.

Studio nagrań i fotobudka Idôle – Strefa, w której każdy może poczuć się jak gwiazda muzyki pop i uwiecznić ten moment. Idealne miejsce na kreatywne i pamiątkowe zdjęcia!

Prezent od marki – Dla odwiedzających dostępne będą miniatury kosmetyków.

Strefa recyclingu – Lancôme dba o środowisko! W strefie można wymienić puste opakowania po produktach Lancôme na dodatkowe upominki.

i Autor: materiały prasowe Pop Up Lancôme