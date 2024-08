Wyższy poziom nawilżenia

To najbardziej innowacyjna suszarka do włosów! Nowe technologie w służbie pięknej fryzurze

Nawodnienie to nie tylko komfort skóry, ale przede wszystkim jej prawidłowe funkcjonowanie. Dbałość o ten element pielęgnacji sprawia, że starzejemy się wolniej, a skóra dłużej zachowuje jędrność i blask. Kwas hialuronowy to jednej z najważniejszych i najlepiej sprawdzonych składników w pielęgnacji o właściwościach wiązania w skórze dużej ilości wody. W linii HIDRAMAX doktor Serrano zastosował kwas o dwóch różnych masach cząsteczkowych. Liposomalny kwas hialuronowy o niskiej masie cząsteczkowej wnika w głębsze warstwy skóry, pozostawiając uczucie nawilżenia i długotrwałej jędrności. Wysokocząsteczkowy kwas hialuronowy zapewnia natychmiastowe intensywne nawilżenie na poziomie naskórka. To podwójne działanie nawilżające kwasu hialuronowego w połączeniu z innymi aktywnymi składnikami przeciwstarzeniowymi pomoże Twojej skórze zwalczyć oznaki zmęczenia i przedwczesnego starzenia się. Formuły uzupełniono o kompleks oparty na niacynamidzie i maśle shea – ten duet poprawia funkcję bariery skórnej.

HIDRAMAX Krem nawilżający na dzień

Dogłębnie nawilża Twoją skórę dzięki swojej formule, która zawiera kwas hialuronowy o dwóch masach cząsteczkowych oraz kompleks oparty na niacynamidzie i maśle shea, który pomaga utrzymać naturalną funkcję bariery skórnej. Zawiera także wyciąg z nagietka oraz liposomalne witaminy C i E, idąc tym samym o krok dalej w nawilżaniu i naprawie skóry.

HIDRAMAX Krem nawilżający na noc

Jego zadaniem jest nawilżenie skóry, a jednocześnie pomaga zwalczać i zapobiegać zmarszczkom, w nocy. Został opracowany z wykorzystaniem kwasu hialuronowego o dwóch masach cząsteczkowych oraz kompleksu, który pomaga utrzymać naturalną funkcję bariery skórnej, dodatkowo zawierającego wyciąg z nagietka oraz liposomalne witaminy C i E. Jego formuła zawierająca retinol i oleje roślinne dostarcza dodatkowego odżywienia, regenerując i redukując zmarszczki mimiczne podczas snu.

HIDRAMAX Nawilżający krem pod oczy

Głęboko nawilża skórę dzięki formule z kwasem hialuronowym o dwóch masach cząsteczkowych i kompleksowi opartemu na niacynamidzie i maśle shea, który pomaga utrzymać naturalną barierę ochronną skóry. Zawiera również nagietek, liposomalne witaminy C i E, które wynoszą nawilżenie i rozświetlenie skóry na najwyższy poziom.

HIDRAMAX Mleczko do ciała

Dostarcza natychmiastowego nawilżenia dzięki formule zawierającej kwas hialuronowy o dwóch masach cząsteczkowych i kompleks, który pomaga poprawić funkcję bariery skórnej, dodatkowo zawierający wyciąg z nagietka oraz liposomalne witaminy C i E. Retinol pomaga przywrócić jędrność i bardziej równomierny odcień skóry, a natychmiastowe działanie kurkumy i Withania somnifera łagodzi skórę oraz zapobiega podrażnieniom i swędzeniu.

i Autor: materiał prasowy Mediderma

