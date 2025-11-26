YOPE i Fundacja SEXEDpl wspólnie edukują mężczyzn w ramach Movember

Edukacja i profilaktyka w centrum działań

Działania przygotowane na Movember koncentrują się na budowaniu świadomości dotyczącej zdrowia mężczyzn i promowaniu nawyku regularnych badań. Fundacja SEXEDpl prowadzi inicjatywy edukacyjne, takie jak uliczna ankieta oraz materiały poświęcone najważniejszym elementom męskiej profilaktyki.

YOPE włącza się w działania, podkreślając, że świadoma pielęgnacja zaczyna się od dbania o zdrowie – poprzez obserwację własnego ciała, samobadanie i konsultacje ze specjalistami.

Materiał z Wojtkiem „Gniazdo” Pawlusiakiem

W ramach kampanii YOPE przygotowało materiał z Wojtkiem „Gniazdo” Pawlusiakiem — polskim snowboarderem i propagatorem zdrowego, ekologicznego trybu życia. Materiał przedstawia codzienne rutyny sportowca: dietę, treningi, regenerację, fizjoterapię i pielęgnację. Wojtek zwraca uwagę, że u podstaw wszystkich działań prozdrowotnych leży znajomość własnego ciała oraz regularne kontrolowanie jego stanu.

Wideo przekierowuje odbiorców do kanałów Fundacji SEXEDpl, gdzie dostępne są rzetelne materiały dotyczące profilaktyki, samobadania oraz konsultacji ze specjalistami.

YOPE x ZAKSA – sportowcy też przypominają o profilaktyce

Dodatkowo na profilach YOPE pojawi się materiał przygotowany wspólnie z drużyną siatkarską ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, której YOPE jest partnerem w tym sezonie. Bohaterowie ostatniej sesji kampanii dotyczącej męskiej pielęgnacji twarzy i ciała —

Mateusz Rećko, Igor Grobelny i Mateusz Czunkiewicz — będą zachęcać mężczyzn do regularnych badań.

Wspólny głos w ważnej sprawie

YOPE i Fundacja SEXEDpl kontynuują wspólne działania, by normalizować rozmowy o męskim zdrowiu i zachęcać do proaktywnych nawyków, które realnie wpływają na jakość i długość życia.