Z dumą i z miłością - Converse kolejny rok wspiera społeczność LGBTQ+ i działające na jej rzecz organizacje

Converse od zawsze tworzy bezpieczną przestrzeń, w której każdy i każda może być sobą i być z tego dumny/a. Staje po stronie tych, którzy są bezkompromisowi i autentyczni, zaangażowani w szerzenie miłości w swoich społecznościach. Troszcząc się na co dzień szczególnie o osoby LGBTQIA+, Converse kontynuuje swoje prospołeczne działania i partnerskie inicjatywy, a także coroczne kampanie pod hasłem Proud To Be.

Razem z Grupą Stonewall i fundacją Lambda Warszawa

Od 3 lat Converse we współpracy z Grupą Stonewall prowadzi edukację na temat zdrowia seksualnego, współtworząc specjalną platformę internetową. Kolejny rok działa także na rzecz społeczności LGBTQ+ razem z fundacją Lambda Warszawa.

Grupa Stonewall to organizacja LGBTQ+ działająca od 2015 roku i zrzeszająca osoby, które popierają postulaty równouprawnienia par osób tej samej płci oraz walczą z dyskryminacją i przemocą. Tegoroczne partnerstwo Converse z Grupą Stonewall, będące kontynuacją 3-letniej współpracy, ma swoją nową odsłonę. Nowa strona gdzietest.pl wzbogacona została o komponent, który pomaga użytkownikom znaleźć bezpłatne miejsca testowe na HIV i inne choroby przenoszone drogą płciową, a także pomaga ocenić, czy kontakt seksualny wiąże się z ryzykiem i rekomenduje najbardziej odpowiedni sposób postępowania po nim. Platforma zawiera przejrzystą bazę miejsc, w których można wykonać testy na choroby przenoszone drogą płciową, w tym szczegółowe informacje o procesie testowania. Znajduje się na niej także sekcja edukacyjna poświęcona zdrowiu seksualnemu, zawierająca najnowsze artykuły i bazę wiedzy.

Fundacja Lambda Warszawa jest założoną w 1997 roku organizacją działającą na rzecz wsparcia osób, które znalazły się w trudnej sytuacji ze względu na orientację psychoseksualną lub tożsamość płciową. Converse po raz drugi partneruje eventowi otwarcia Warsaw Queer Week, najpiękniejszego tygodnia w roku, zainicjowanego przez Lambdę Warszawa i UniPride. Queer Week łączy tęczowe organizacje, inicjatywy, restauracje, kawiarnie, kluby i przedsiębiorców .

Również w tym roku niezwykły czerwcowy tydzień będzie obfitował w serię tęczowych wydarzeń - od warsztatów edukacyjnych, przez wspólną imprezę po dostęp do badań profilaktycznych.

Converse w tym roku wraca także na warszawską Paradę Równości! Zaproszony do współorganizacji strefy przez fundację Lambda Warszawa, będzie obecny z dodatkowymi, inkluzywnymi atrakcjami dla wszystkich, którzy i które odwiedzą Miasteczko Równości.

Analogowy zin Proud To Be społeczności Converse All Stars

Współpraca Converse i fundacji Lambda Warszawa to także rokrocznie wydawany w druku zin. Tegoroczna edycja ma intymny, zwięzły format, który w pełni oddaje głos społeczności All Stars. Twórcy i twórczynie chcieli, by ta prozaiczna, a jednak tak cenna duma z bycia - po prostu - wybrzmiewała swoją podstawową formą, bo nie potrzebuje dodatkowych definicji i ozdobników. To publikacja zrodzona z potrzeby pokazania autentyczności, różnorodności i dumy – nie poprzez nadmiar słów, ale poprzez obrazy, gesty i spojrzenia. Każde pokolenie stara się stworzyć własny przekaz, ale pragnienie akceptacji i wolności jest ponadczasowe.

Tegoroczny zin inspirowany jest estetyką analogową – surowością zdjęć Polaroid, osobistym tonem ręcznie pisanych listów i emocjonalną głębią intymnych wyznań. Stwarza przestrzeń dla historii, które przypominają o przebytej drodze.

Specjalna kolekcja Proud To Be. Z dumą. Z miłością. Chuck.

Miesiąc Dumy to od lat także specjalne, tęczowe kolekcje Proud To Be Converse. Prezentując odświętne wersje swoich klasyków, Converse wykorzystuje w tym roku kultowego Chucka i archiwalne printy dla kolekcji Proud To Be 2025. Dzięki Chuck Taylor, Converse stał się symbolem wyrażania siebie. Jego ponadczasowy design i dostępność na całym świecie sprawiają, że Chuck przekracza granice i staje się płótnem dla osobistych historii pod każdą szerokością geograficzną. Converse czerpie z siły tego symbolu, aby nadać życie kampanii Proud To Be 2025 i podkreślić znaczenie miłości, tożsamości oraz indywidualności.

Kapsułowa kolekcja wyróżnia się żywymi kolorami, printami zwierzęcymi i płomieniami. Wykorzystuje różne wersje Chucka, w tym niedawno wprowadzone Chuck Taylor All Star Lift Double Stack na platformie i bardzo wysokie Chuck Taylor All Star XXHi. W dropie są także klasyczne Chuck 70 i Chuck Taylor All Star, a także dwie koszulki Converse Pride.

i Autor: materiały prasowe Converse