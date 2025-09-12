Z okazji Światowego Dnia AZS przypominamy jak ważne jest zrozumienie i wsparcie

AZS – choroba, która wpływa na całe życie

Suchość, świąd, podrażnienia, a także widoczne zmiany na skórze sprawiają, że osoby z AZS często zmagają się nie tylko z dyskomfortem fizycznym, ale także z wyzwaniami emocjonalnymi. Dzieci z AZS, które chciałyby rozwijać swoje pasje, często rezygnują z ulubionych aktywności z powodu fizycznego bólu, który towarzyszy im przy wysiłku, lub z powodu obaw o to, jak będą postrzegane przez innych. Występujące na skórze zmiany, mogą prowadzić do poczucia inności i wstydu, zwłaszcza wśród rówieśników.

Wielu młodym pacjentom trudno jest angażować się w sport czy taniec, nie wspominając o aktywnościach, które wymagają długotrwałego kontaktu z wodą, jak pływanie, czy działania artystyczne, takie jak rysowanie czy malowanie, gdy skóra jest sucha i podrażniona. Takie wyzwania mogą skutkować rezygnacją z pasji, które nie tylko sprawiają radość, ale również pomagają budować pewność siebie i umiejętności społeczne.

Codzienna pielęgnacja jako wsparcie terapii

Choć podstawą leczenia AZS są zalecenia dermatologa, niezwykle istotnym elementem codziennego funkcjonowania jest właściwa pielęgnacja. Odpowiednio dobrane dermokosmetyki mogą łagodzić podrażnienia, zmniejszać uczucie ściągnięcia i świądu, a także wspierać odbudowę bariery ochronnej skóry.

Marka Eau Thermale Avène od lat specjalizuje się w pielęgnacji skóry wrażliwej, a produkty z gamy XERACALM A.D zostały stworzone specjalnie z myślą o potrzebach osób z AZS. Dzięki obecności opatentowanego składnika I-modulia® oraz wody termalnej Avène, linia ta koi podrażnienia, redukuje świąd i wspiera mikrobiom skóry, przywracając jej komfort każdego dnia.

Polski Pacjent w Avène - dla lepszej jakości życia osób z AZS

Światowy Dzień AZS to nie tylko okazja, by mówić o wyzwaniach związanych z tą chorobą, ale również, by podkreślać wagę wsparcia społecznego. Empatia, akceptacja i większa świadomość wśród bliskich i otoczenia osób chorych mogą realnie poprawić ich jakość życia. A nowoczesna pielęgnacja, która łagodzi objawy i wspiera terapię, staje się ważnym sprzymierzeńcem w codziennym zmaganiu się z AZS.

Eau Thermale Avène, jako marka specjalizująca się w pielęgnacji skóry wrażliwej, od lat angażuje się w pomoc pacjentom z AZS, realizując m.in. program „Polski Pacjent w Avène”, którego 9. Edycja odbyła się w 2025 r. Celem programu jest dostarczenie realnego wsparcia dzieciom i ich rodzinom, edukacja na temat AZS oraz zapewnienie dostępu do odpowiedniej pielęgnacji. Dzięki programowi, dzieci z AZS mogą otrzymać nie tylko pomoc w postaci specjalistycznych produktów, ale także wsparcie emocjonalne i edukacyjne, które umożliwiają im pełniejsze uczestnictwo w codziennym życiu.

W tym roku zwycięzcą, który spędził 3 tygodnie na dedykowanej kuracji w Centrum Hydroterapii w Avène, we Francji, okazał się 12-letni Tymon. Zapraszamy do zapoznania się z jego historią.