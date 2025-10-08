Z początkiem jesieni Lush serwuje Pumpkin Spice

Nikt nie tworzy zapachów gourmand (słowo wywodzi się z francuskiego i oznacza słodkie, deserowe nuty) tak jak Lush! Wszystkie powstają wewnątrz firmy, dzięki pracy zespołu perfumiarzy marki. Alina Gliwińska, perfumiarka Lush Cosmetics i autorka nowego zapachu Pumpkin Spice, o swojej inspiracji mówi: „Chcieliśmy uchwycić ten przytulny moment przyjemności, gdy trzymasz w dłoniach ciepły kubek.”

Nowa kolekcja zachwyca jesiennymi nutami kawy, wanilii, cynamonu i goździków, pozyskiwanych w etyczny sposób z całego świata. Wanilia wykorzystana w kosmetykach Pumpkin Spice pochodzi z Madagaskaru i Ugandy, gdzie dba się zarówno o jakość surowca, jak i o rozwój praktyk agroleśnictwa, które wspierają lokalne ekosystemy.

Ciemny olejek paczuli sprowadzany jest od dostawcy w Gayo Lues na Sumatrze, który szkoli i wspiera rolników w uprawie oraz przetwarzaniu tej wyjątkowej rośliny w sposób stanowiący alternatywę dla wylesiania.

Z kolei organiczny etanol wykorzystany w mgiełce do ciała nie tylko przedłuża trwałość zapachu na skórze, lecz także powstaje z trzciny cukrowej uprawianej regeneratywnie w Brazylii, co wspiera bioróżnorodność tego regionu.

Żel pod prysznic Pumpkin Spice Latte to wyjątkowe połączenie aromatycznej kawy i wanilii z wyrazistymi nutami goździka oraz cynamonu. To kompozycja, która otula ciepłem i przywołuje na myśl najbardziej rozgrzewający napój sezonu.

Jesienny klimat można przenieść prosto do wanny dzięki kostce bąbelkowej o zapachu pełnym cynamonu i goździków. Balsamiczne nuty benzoesu oraz głęboka paczula otulają ciepłem i tworzą niepowtarzalną, jesienną atmosferę.

Mgiełka do ciała Pumpkin Spice to esencja jesieni zamknięta w butelce. Słodko-pikantne nuty goździka i imbiru łączą się z ciepłem żywicy z chleba świętojańskiego oraz olejkiem z nasion marchwi, tworząc kompozycję pełną nostalgii i jesiennej magii.

Nuty goździka i imbiru, połączone z przytulnym, ciepłym zapachem żywicy z chleba świętojańskiego, tworzą idealnego towarzysza jesiennych dni oraz atmosferę niczym z wieczoru spędzonego przy rozpalonym kominku.

i Autor: LUSH/ Materiały prasowe

