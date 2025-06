Zachwycające nowości od kultowej marki kosmetycznej! Tegooroczne lato upłynie pod znakiem różu

Płynne róże do policzków to nowoczesny kosmetyk, który zrewolucjonizował sposób, w jaki dodajemy cerze świeżości i rumieńców. Ich lekka, często wodnista lub żelowa konsystencja sprawia, że aplikacja jest niezwykle prosta i przyjemna, a efekt na skórze wygląda naturalnie i promiennie. Dzięki swojej formule płynne róże wtapiają się w skórę, nie tworząc efektu maski i pozwalając na stopniowanie intensywności koloru – od subtelnego muśnięcia po bardziej wyrazisty rumieniec. To idealny wybór dla osób ceniących sobie naturalny wygląd i komfort noszenia makijażu przez cały dzień.

Wybór płynnego różu do policzków jest ogromny, oferując szeroką gamę kolorów – od delikatnych róży i brzoskwiń po intensywne maliny i koral. Dostępne są również różne wykończenia, od matowych po rozświetlające, co pozwala dopasować produkt do indywidualnych preferencji i typu cery. Aplikacja może odbywać się za pomocą palców, gąbeczki lub specjalnego pędzelka, co daje dużą elastyczność w tworzeniu makijażu. Warto eksperymentować z różnymi metodami aplikacji, aby znaleźć tę, która najlepiej odpowiada naszym potrzebom i pozwala osiągnąć pożądany efekt.

Płynne róże do policzków charakteryzują się również trwałością – wiele z nich utrzymuje się na skórze przez wiele godzin bez blaknięcia czy ścierania. Ich formuły często wzbogacone są o składniki pielęgnacyjne, takie jak witaminy czy antyoksydanty, które dodatkowo dbają o kondycję skóry. Niezależnie od tego, czy preferujesz minimalistyczny makijaż no-makeup look, czy bardziej wyraziste stylizacje, płynny róż do policzków jest wszechstronnym produktem, który doda Twojej cerze zdrowego blasku i świeżości.

Nowe kosmetyki Charlotte Unreal Blush Healthy Glow Sticks i Unreal Lips Healthy Glow Nectar Oils idealnie pasują do jej podkładu w sztyfcie Unreal Skin Sheer Glow Tint Hydrating Foundation Stick. Wprowadzony na rynek w 2024 roku, hybrydowy produkt łączący w sobie pielęgnację skóry i makijaż, klinicznie udowodniono, że pomaga wzmocnić barierę ochronną skóry, poprawić uczucieelastyczności i jędrności skóry, intensywnie nawilża i zapobiega utracie wilgoci. Dzięki lekkiemu, możliwemu do zbudowania kryciu i lekkiej konsystencji podkład w sztyfcie Charlotte Unreal Skin Hydrating Foundation Stick jest dostępny w 20 elastycznych odcieniach i wzbogacony technologią Light-Mapping Mesh TechnologyTM, która rozprowadza światło po twarzy, zapewniając supernaturalny, miękki blask i wykończenie jak druga skóra.

NOWOŚĆ! UNREAL BLUSH HEALTHY GLOW STICK

NOWOŚĆ Charlotte! Unreal Blush Healthy Glow Sticks to nierealny efekt filtra letniego blasku, zamknięty w butelce! Róże nasączone są technologią Colour Light Mapping Mesh Tech™, magiczną mieszanką mapujących światło perłowych pigmentów, wygładzających emolientów i Glow Moisture Mesh, która natychmiastowo reteksturyzuje, rozmywa i unosi wygląd skóry, oszklona policzki soczystym, wymarzonym, świetlistym rumieńcem koloru.

i Autor: materiały prasowe Charlotte Tilbury

Olejki do ust to innowacyjne produkty łączące w sobie właściwości pielęgnacyjne i delikatny efekt upiększający. Ich bogate formuły, często zawierające naturalne olejki roślinne takie jak jojoba, arganowy czy kokosowy, intensywnie nawilżają, odżywiają i regenerują delikatną skórę ust. Dzięki temu zapobiegają wysuszeniu, pękaniu i łuszczeniu się, przywracając ustom miękkość, gładkość i zdrowy wygląd. Olejki tworzą na powierzchni ust lekką, nietłustą warstwę ochronną, która zabezpiecza je przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi i utratą wilgoci.

Poza działaniem pielęgnacyjnym, olejki do ust często nadają im subtelny połysk i delikatny kolor, dzięki czemu mogą stanowić alternatywę dla tradycyjnych błyszczyków czy pomadek. Ich aplikacja jest niezwykle komfortowa i przyjemna, a lekka konsystencja nie pozostawia uczucia lepkości. Mogą być stosowane samodzielnie jako codzienny balsam do ust, baza pod pomadkę lub jako kuracja nocna dla intensywnej regeneracji. Olejki do ust to doskonały wybór dla osób poszukujących naturalnych i skutecznych rozwiązań dla pięknych i zadbanych ust.

NOWOŚĆ! UNREAL LIPS HEALTHY GLOW NECTAR OIL

Nowe olejki nektarowe Unreal Lips Healthy Glow firmy Charlotte mają błyszczącą, olejową konsystencję i wzmacniającą barierę ochronną skóry macierz nawilżających składników, co zapewnia lśniące, letnie, szkliste wykończenie, które igra ze światłem, aby Twoje usta wyglądały na pełne i soczyście za jednym pociągnięciem! To Ty, ale ze zdrowym, świątecznym blaskiem ust!

Doładowane nową technologią Unreal Mood-Boosting Scent, każda z sześciu owocowych, soczystych esencji Charlotte wzmacnia uczucie szczęścia! W ten sam sposób, w jaki Charlotte zamknęła emocje, uczucia i fantazje w swojej pierwszej kolekcji zapachów emocji, Charlotte współpracowała z najlepszymi perfumiarzami na świecie, aby uwolnić moc zapachu, aby stworzyć nierealne usta! To sekret napływu radości z kochania ust w ciągu kilku sekund!

