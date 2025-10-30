Zacznij Black Friday już teraz! Kultowe urządzenia beauty w niższych cenach

Dzięki atrakcyjnym rabatom nawet do 50% z kodem FOREOBF35 na szeroką gamę produktów do pielęgnacji skóry, FOREO proponuje idealne prezenty, zarówno dla kogoś bliskiego, jak i dla siebie - urządzenia rozwiązujące niektóre z najbardziej palących problemów kosmetycznych i pielęgnacyjnych.

PRZEWODNIK PO URZĄDZENIACH FOREO

Zmarszczki, drobne linie i trądzik: FAQ™ 202

Jak FAQ™ 202 może Ci pomóc?

8 długości fal światła LED, w tym NIR (bliska podczerwień) działa na zmarszczki i drobne linie, przebarwienia posłoneczne, trądzik różowaty, matową skórę. Udowodniono, że terapia z zastosowaniem światła LED minimalizuje oznaki starzenia poprzez stymulację produkcji kolagenu i redukcję zmarszczek i przebarwień, zapewniając gładszą, młodziej wyglądającą skórę w zaledwie 2 tygodnie. Bezprzewodowa, ultra lekka, wykonana z elastycznego silikonu maska, idealna do pielęgnacji w domu i w podróży, dopasowuje się do twarzy jak druga skóra.

Przerzedzanie i wypadanie włosów: FAQ™ 301

Jak FAQ™ 301 może Ci pomóc?

Masażer skóry głowy z diodami LED emitującymi światło czerwone wzmacnia i stymuluje mieszki włosowe, zapewniając wzrost grubszych i mocniejszych włosów. 637 ultra higienicznych silikonowych wypustek usuwa zanieczyszczenia i pozwala światłu LED dotrzeć do skóry głowy, zwiększając wchłanianie składników takich jak Minoxidil.

Czas zabiegu: 1 minuta na obszar (cała skóra głowy to 4 obszary), co drugi dzień.

Wyzwanie wiotkiej skóry: BEAR™ 2

Jak BEAR™ 2 może Ci pomóc?

To jedyne urządzenie oferujące 4 rewolucyjne rodzaje mikroprądów, które unoszą i ujędrniają 69 mięśni twarzy i szyi, znacznie poprawiając kondycję i wygląd skóry. Klinicznie udowodniona redukcja głębokich zmarszczek i drobnych linii, a także poprawa jędrności i elastyczności skóry w zaledwie 1 tydzień. BEAR™ 2 łączy technologię mikroprądów z pulsacjami T-Sonic™ dla lepszej wydajności. Anti-Shock System™ 2.0 idealnie dopasowuje zabieg mikroprądami do Twojej skóry.

Utrata jędrności ciała i cellulit: FAQ™ 411

Jak FAQ ™ 411 może Ci pomóc?

Urządzenie do terapii światłem z mikroprądami (do 960 μA) do pielęgnacji całego ciała i czerwonym światłem LED o udowodnionym działaniu tonizującym, ujędrniającym i modelującym sylwetkę, a jednocześnie redukującym cellulit i zwiotczenie skóry, zapewniając jej gładszy i młodszy wygląd. Masaż T-Sonic™ poprawia krążenie i drenaż limfatyczny, minimalizując cellulit i obrzęki. To urządzenie zastosuj z serum do modelowania ciała FAQ™ Body Sculpt, aby zwiększyć elastyczność, głęboko nawilżyć i zmaksymalizować efekty mikroprądów.

Czas zabiegu: do 5 minut na każdą partię ciała (np. pośladek, udo, ramię).

Usuwanie owłosienia: PEACH™ 2

Jak PEACH™ 2 może Ci pomóc?

Zabieg IPL całego ciała w zaledwie 10 minut - szybkie i skuteczne sesje depilacji, klinicznie potwierdzona redukcja owłosienia o 90% w ciągu 1 miesiąca i długotrwałe rezultaty. Masaż T-Sonic™ rozszerza pory, umożliwiając impulsom świetlnym łatwiejsze dotarcie do mieszków włosowych. Ma dwukrotnie większą moc i trzykrotnie większy obszar zabiegowy w porównaniu z konkurencyjnymi urządzeniami. System chłodzenia zapobiega podrażnieniom, zapewnia bezpieczne i bezbolesne zabiegi. Żel chłodzący PEACH™ Cooling Prep Gel może również pomóc ukoić, nawilżyć i schłodzić skórę podczas zabiegu.

Oprócz opisanych produktów z rabatami, znajdziesz inne fantastyczne oferty na niektóre z najlepiej sprzedających się produktów FOREO i FAQ™ Swiss. W promocjach BLACK FRIDAYdostępne będą również: inteligentna hybrydowa silikonowa szczoteczka soniczna ISSA™ 4PLUS z technologią AI Pressure Adapt i kompletnym systemem do pielęgnacji jamy ustnej,UFO™ 3 (40% zniżki), szczoteczka LUNA™ 4, popularna na całym świecie dzięki niedawnej premierze w serialu “Emily w Paryżu” (45% zniżki). Niezależnie od tego, czy szukasz, maski, czy urządzenia, wszystkie oferty z okazji BLACK FRIDAY znajdziesz na: FOREO.com oraz u wybranych partnerów.

