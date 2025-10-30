Zacznij Black Friday już teraz! Kultowe urządzenia beauty w niższych cenach

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-10-30 15:15

BLACK FRIDAY z FOREO: od starzenia się skóry po wypadanie włosów. FOREO przygotowuje się, aby tegoroczny BLACK FRIDAY był niezapomnianym przeżyciem, trwającym od 1 listopada do 2 grudnia.

FOREO

i

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe FOREO

Dzięki atrakcyjnym rabatom nawet do 50% z kodem FOREOBF35 na szeroką gamę produktów do pielęgnacji skóry, FOREO proponuje idealne prezenty, zarówno dla kogoś bliskiego, jak i dla siebie - urządzenia rozwiązujące niektóre z najbardziej palących problemów kosmetycznych i pielęgnacyjnych.

PRZEWODNIK PO URZĄDZENIACH FOREO

Zmarszczki, drobne linie i trądzik: FAQ™ 202

OSZCZĘDŹ do 35%

Jak FAQ™ 202 może Ci pomóc?

8 długości fal światła LED, w tym NIR (bliska podczerwień) działa na zmarszczki i drobne linie, przebarwienia posłoneczne, trądzik różowaty, matową skórę. Udowodniono, że terapia z zastosowaniem światła LED minimalizuje oznaki starzenia poprzez stymulację produkcji kolagenu i redukcję zmarszczek i przebarwień, zapewniając gładszą, młodziej wyglądającą skórę w zaledwie 2 tygodnie. Bezprzewodowa, ultra lekka, wykonana z elastycznego silikonu maska, idealna do pielęgnacji w domu i w podróży, dopasowuje się do twarzy jak druga skóra.

FOREO

i

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Przerzedzanie i wypadanie włosów: FAQ™ 301

OSZCZĘDŹ do 35%

Jak FAQ™ 301 może Ci pomóc?

Masażer skóry głowy z diodami LED emitującymi światło czerwone wzmacnia i stymuluje mieszki włosowe, zapewniając wzrost grubszych i mocniejszych włosów. 637 ultra higienicznych silikonowych wypustek usuwa zanieczyszczenia i pozwala światłu LED dotrzeć do skóry głowy, zwiększając wchłanianie składników takich jak Minoxidil.

Czas zabiegu: 1 minuta na obszar (cała skóra głowy to 4 obszary), co drugi dzień.

FOREO

i

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Wyzwanie wiotkiej skóry: BEAR™ 2

OSZCZĘDŹ do 45%

Jak BEAR™ 2 może Ci pomóc?

To jedyne urządzenie oferujące 4 rewolucyjne rodzaje mikroprądów, które unoszą i ujędrniają 69 mięśni twarzy i szyi, znacznie poprawiając kondycję i wygląd skóry. Klinicznie udowodniona redukcja głębokich zmarszczek i drobnych linii, a także poprawa jędrności i elastyczności skóry w zaledwie 1 tydzień. BEAR™ 2 łączy technologię mikroprądów z pulsacjami T-Sonic™ dla lepszej wydajności. Anti-Shock System™ 2.0 idealnie dopasowuje zabieg mikroprądami do Twojej skóry.

FOREO

i

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe FOREO

Utrata jędrności ciała i cellulit: FAQ™ 411

OSZCZĘDŹ do 35%

Jak FAQ ™ 411 może Ci pomóc?

Urządzenie do terapii światłem z mikroprądami (do 960 μA) do pielęgnacji całego ciała i czerwonym światłem LED o udowodnionym działaniu tonizującym, ujędrniającym i modelującym sylwetkę, a jednocześnie redukującym cellulit i zwiotczenie skóry, zapewniając jej gładszy i młodszy wygląd. Masaż T-Sonic™ poprawia krążenie i drenaż limfatyczny, minimalizując cellulit i obrzęki. To urządzenie zastosuj z serum do modelowania ciała FAQ™ Body Sculpt, aby zwiększyć elastyczność, głęboko nawilżyć i zmaksymalizować efekty mikroprądów.

Czas zabiegu: do 5 minut na każdą partię ciała (np. pośladek, udo, ramię).

FOREO

i

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Usuwanie owłosienia: PEACH™ 2

OSZCZĘDŹ do 35%

Jak PEACH™ 2 może Ci pomóc?

Zabieg IPL całego ciała w zaledwie 10 minut - szybkie i skuteczne sesje depilacji, klinicznie potwierdzona redukcja owłosienia o 90% w ciągu 1 miesiąca i długotrwałe rezultaty. Masaż T-Sonic™ rozszerza pory, umożliwiając impulsom świetlnym łatwiejsze dotarcie do mieszków włosowych. Ma dwukrotnie większą moc i trzykrotnie większy obszar zabiegowy w porównaniu z konkurencyjnymi urządzeniami. System chłodzenia zapobiega podrażnieniom, zapewnia bezpieczne i bezbolesne zabiegi. Żel chłodzący PEACH™ Cooling Prep Gel może również pomóc ukoić, nawilżyć i schłodzić skórę podczas zabiegu.

FOREO

i

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe FOREO

Oprócz opisanych produktów z rabatami, znajdziesz inne fantastyczne oferty na niektóre z najlepiej sprzedających się produktów FOREO i FAQ™ Swiss. W promocjach BLACK FRIDAYdostępne będą również: inteligentna hybrydowa silikonowa szczoteczka soniczna ISSA™ 4PLUS z technologią AI Pressure Adapt i kompletnym systemem do pielęgnacji jamy ustnej,UFO™ 3 (40% zniżki), szczoteczka LUNA™ 4, popularna na całym świecie dzięki niedawnej premierze w serialu “Emily w Paryżu” (45% zniżki). Niezależnie od tego, czy szukasz, maski, czy urządzenia, wszystkie oferty z okazji BLACK FRIDAY znajdziesz na: FOREO.com oraz u wybranych partnerów.

Kampania BLACK FRIDAY rozpoczyna się 1 listopada i kończy 2 grudnia, więc zaznacz te datyw kalendarzu i nie przegap okazji, aby ulepszyć swoją pielęgnację skóry lub podarować prezent bliskim.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FOREO