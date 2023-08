Zacznij pielęgnację od nawilżenia skóry. Dlaczego jest to takie ważne?

Ujędrnij skórę i pozbądź się cellulitu. Ten zabieg na skórę pokochały kobiety. Wykonasz go sama w domu

Ciało osoby dorosłej składa się w ok. 70% z wody, dlatego gama HYDRANCE marki Eau Thermale Avène podkreśla, jak ważne jest znaczenie regularnego nawilżenia skóry nie tylko ze względu na estetykę, ale przede wszystkim zdrowie. Nawilżenie skóry to wynik dwóch zjawisk, które wzajemnie się uzupełniają: zatrzymywania wody w górnych warstwach naskórka przy udziale keratynocytów oraz dynamicznego systemu nazywanego przeznaskórkową (transepidermalną) utratą wody, podczas którego woda z krwiobiegu przechodzi przez skórę właściwą i naskórek, odparowując na zewnątrz ciała.

Wprowadzenie do codziennej pielęgnacji dermokosmetyków nawilżających przyczynia się do:

utrzymania zdrowego stanu i funkcji ochronnych skóry,

zapobiegania przedwczesnemu starzeniu się skóry,

poprawy kondycji skóry,

polepszenia komfortu i samopoczucia u osób z problemami skórnymi,

wzmocnienia działania innych produktów pielęgnacyjnych.

Warto pamiętać, że nawilżenie skóry, to zarówno działania zewnętrzne, jak i wewnętrzne, dlatego tak istotne jest odpowiednie nawodnienie organizmu.

PRODUKTY Z GAMY HYDRANCE DOPASOWANE SĄ DO RÓŻNYCH TYPÓW SKÓRY:

Skoncentrowane serum nawilżające NOWOŚĆ

Nowe Skoncentrowane serum HYDRANCE, to zastrzyk nawilżenia na bazie unikalnej Wody termalnej Avène (77%). Zapewnia:

głębokie nawilżanie skóry

poprawę spójności komórkowej

odbudowę filmu hydrolipidowego.

Klinicznie wykazano w 150 badaniach, że Woda termalna Avène koi, zmiękcza i uspokaja skórę.

W składzie serum znajdują się wysoko skoncentrowane składniki aktywne, które skutecznie dbają o odpowiednie nawilżenie twarzy:

kwas hialuronowy o wysokiej masie cząsteczkowej (>120 kDA) - jest w 100% pochodzenia naturalnego. Tworzy on na powierzchni naskórka film ochronny, który działa jak naturalna bariera przechwytująca wodę i zapobiegająca jej odparowywaniu. Ta postać kwasu hialuronowego w naturalny sposób chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, zapewniając jej jednocześnie długotrwałe nawilżenie.

witamina B3 (niacynamid) - wzmacnia barierę ochronną skóry i przywraca skórze komfort i blask. Dzięki swojej sile antyoksydacyjnej pomaga ochronić przed uszkodzeniami związanymi z promieniowaniem UV, spowalniając proces oksydacji w komórkach wywołany przez wolne rodniki. Pomaga ograniczyć stres oksydacyjny, główny czynnik powstawania oznak starzenia.

NMF BOOSTER (NMF - naturalny czynnik nawilżający) – wzmacnia działanie NMF naturalnie obecnego w naszej skórze, stymulując jej nawilżenie w codziennej rutynie pielęgnacyjnej.

Składniki działają natychmiastowo, podnosząc poziom nawilżenia o +132% już od pierwszej kropli, co potwierdzono testami skuteczności i badaniami konsumenckimi!. Wzmocniona jest również bariera hydrolipidowa, przywrócona równowaga skóry oraz nawilżenie utrzymane aż do 48 h. Badanie korneometrem i tewemetrem potwierdza zwiększenie nawilżenia skóry i zmniejszenie utraty wody przez naskórek.

Serum zawiera 96% składników pochodzenia naturalnego, co zapewnia doskonałą tolerancję nawet najbardziej wrażliwej skóry. Doskonale sprawdza się w pielęgnacji skóry wokół oczu. Serum o świeżej i ultralekkiej żelowej konsystencji, z lekką jak woda, transparentną teksturą szybko się wchłania. Produkt przeznaczony jest do twarzy, szyi i dekoltu. Buteleczka z kroplomierzem, to modny i wygodny format, który podkreśla doświadczenie i precyzję w działaniu, a łatwa w obsłudze pipeta umożliwia dokładną aplikację produktu.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, chcąc zadbać o nawilżenie i ukojenie swojej cery? W składzie kosmetyków z linii Hydrance jest unikalna Woda termalna Avène, która koi, łagodzi i zmiękcza skórę. Kolejnym składnikiem jest opatentowany kompleks nawilżający Cohederm™, który dzięki mikrorezerwuarom Wody termalnej Avène odbudowuje zapasy wody w skórze. Dzięki temu możliwe jest efektywne i długotrwałe nawilżenie skóry, a regularna pielęgnacja pozwala zatrzymać stres skóry powodowany odwodnieniem.

Produkty z ochroną UV zostały dodatkowo wzbogacone w skuteczny składnik Sunsitive® - opatentowany system filtrów zawierający 4 filtry przeciwsłoneczne, zapewniające bardzo szeroką ochronę UVB-UVA, a także witaminę E (niacynamid), która chroni przed stresem oksydacyjnym i starzeniem się skóry.

Hydrance INTENSE Serum przywracające nawilżenie NOWA FORMUŁA

Drugie serum, Hydrance INTENSE, to produkt w formule bardziej kremowej. Dzięki zawartości Wody termalnej Avène (77%) zapewnia intensywne i długotrwałe nawilżenie skórze wrażliwej i odwodnionej przez 24 godziny*, ograniczając jej parowanie. Opatentowany** kompleks składników aktywnych Cohederm™ intensywnie nawilża. Dzięki ultralekkiej i świeżej konsystencji płynnego filmu wnika głęboko w skórę, wygładzając drobne zmarszczki i przywracając komfort, miękkość i elastyczność skóry. Pozostawia nawilżającą powłokę, która przyczynia się do rozświetlenia skóry (97%)*** i wzmocnienia właściwości nawilżających pozostałych produktów marki Eau Thermale Avène, stosowanych w codziennej pielęgnacji. Opakowanie, czyli butelka z pompką, nadają się do recyklingu.

HYDRANCE AQUA-GEL nawilżający krem – żel

Nawilżający AQUA-GEL o odświeżającej, wodno-żelowej konsystencji zapewnia uczucie komfortu i pozostawia wrażenie delikatnej mgiełki wodnej na skórze. W jednym kroku nawilża, matuje i rozjaśnia każdy rodzaj odwodnionej, wrażliwej skóry. AQUA-GEL chroni skórę przed codziennym działaniem wolnych rodników dzięki antyoksydacyjnemu działaniu prowitaminy E (pre-tokoferylu) połączonej z ekstraktem z mirtu, który pomaga rozświetlić i rozjaśnić cerę. Wzbogacony o olej z dyni, który pomaga zmatowić skórę i zmniejszyć widoczność porów. Do stosowania na twarz, szyję i okolice oczu. Jest to produkt 2 w 1. Może być stosowany zarówno jako krem, a także jako maseczka.

HYDRANCE UV bogaty krem nawilżający i lekka emulsja nawilżająca SPF 30

Bogaty krem nawilżający i Lekka emulsja nawilżająca z filtrem SPF30 zapewniają długotrwałe ukojenie i nawilżenie, chroniąc skórę nie tylko przed promieniowaniem UV, ale także przed działaniem wolnych rodników oraz zanieczyszczeniami powietrza.

Lekka emulsja nawilżająca z filtrem SPF 30 pozostawia uczucie odświeżenia i elastyczności, a jej rozpływająca się konsystencja gwarantuje matowe wykończenie. Jest szczególnie polecana dla skóry normalnej, mieszanej, odwodnionej i wrażliwej.

Dla skóry suchej i bardzo suchej sprawdzi się Bogaty krem nawilżający z filtrem SPF 30, który daje zastrzyk Wody termalnej Avène. Jego bogata, nieklejąca się konsystencja pozostawia skórę elastyczną i chronioną przez cały dzień.

HYDRANCE krem nawilżający bogata konsystencja i lekka emulsja nawilżająca

Krem nawilżający dostępny jest w dwóch wariantach, dzięki czemu może być podstawą pielęgnacji każdego rodzaju skóry. Zawarty w nim aktywny kompleks składników Cohederm™ zapewnia długotrwałą miękkość i nawilżenie skóry przez 24 godziny*. Dzień po dniu, skóra jest widocznie uspokojona, bardziej promienna i elastyczna. HYDRANCE lekka emulsja nawilżająca łagodzi, a dzięki delikatnej, nietłustej konsystencji pozostawia uczucie odświeżenia przez cały dzień oraz przywraca skórze elastyczność i blask. Natomiast HYDRANCE krem nawilżający bogata konsystencja zapewnia skórze elastyczność i optymalny komfort.

HYDRANCE BB Nawilżający krem koloryzujący SPF 30 – bogata i lekka konsystencja

HYDRANCE BB Krem koloryzujący zapewniający 24 godziny* ciągłego nawilżenia dzięki opatentowanemu kompleksowi Cohederm* oraz łagodzącej podrażnienia Wodzie termalnej Avène. Rozświetla i wyrównuje koloryt skóry wrażliwej, odwodnionej, suchej oraz bardzo suchej poprzez połączenie perłowych i mineralnych pigmentów, które również rozjaśniają przebarwienia. Chroni przed szkodliwym działaniem czynników środowiskowych (promieniowanie UV, wolne rodniki i zanieczyszczenia) wrażliwą, odwodnioną skórę dzięki filtrowi o wysokim współczynniku ochrony SPF 30. Stworzony z myślą o różnorodnych typach cery nawilżający krem koloryzujący BB dostosowuje się do większości karnacji. Bogata, aksamitna, nieklejąca się konsystencja zapewnia długotrwałą miękkość, komfort i elastyczność.

