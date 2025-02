Zadbaj o oczyszczenie skóry. Domowy zabieg SPA, ktory zmniejszy niedoskonałości

Wrzuć kilka listków do szafy z ubraniami, a będzie w niej pachnieć jak na łące. Zapachy natury i świeżości przy każdym otwarciu. Naturalny zapach do szafy

Właściwa pielęgnacja to temat rzeka, coraz częściej jednak jesteśmy świadomi potrzeb swojej skóry, jej kondycji i rodzaju. w dzisiejszych czasach konsumenci są coraz bardziej świadomi, a marki kosmetyczne odchodzą od cudownych kremów na wszystko, na rzecz dokładnych opisów składników aktywnych w produktach i ich stężeń. Świadoma pielęgnacja to umiejętność dobierania kosmetyków do potrzeb naszej skóry i łączenia ich tak, by przyniosły pożądane efekty.

Kremowy detoks sprawia, że skóra wygląda świeżo i czysto. Widoczność porów jest zmniejszona, a nieczystości - wyeliminowane. Skóra nabiera natychmiastowego blasku.

La Mer - The Deep Purifying Mask

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE:

Równoważy skórę, aby była miękka, wygładzona, komfortowa i odżywiona.

THE MIRACLE BROTH™ — legendarny skladnik Miracle Broth przeciwdziałający podrażnieniom i zapewniający zdrowy blask.

THE PRETOXIFYING FERMENT — pomaga wygładzić, odżywić i oczyścić skórę, wspierając jej równowagę i głęboko ją odnawiając. Pomaga usunąć zanieczyszczenia i zapewnia bardziej miękką, elastyczną i lśniącą skórę.

THE INFUSED STONE MATRIX — luksusowe połączenie oczyszczającej skały, Miracle Broth i The Pretoxifying Ferment tworzy unikalny system nośnikowy Infused Stone Matrix, który wykorzystuje system wychwytywania i uwalniania, aby przyciągać i usuwać zanieczyszczenia głęboko z powierzchni skóry, jednocześnie uwalniając substancje czynne w głąb skóry.

The Deep Purifying Mask jest wyposażona w gąbkę inspirowaną kamieniem morskim, opracowaną specjalnie w celu naśladowania unikalnego działania maski, polegającego na "złapaniu i uwolnieniu". Jej gęstość i porowatość zostały zaprojektowane tak, aby wchłaniać nadmiar produktu, ułatwiając jego usuwanie i pomagając usunąć zanieczyszczenia - pozostawiając skórę promienną i czystą.

SPOSÓB APLIKACJI:

nałóż obfitą warstwę na całą twarz

pozostaw do wyschnięcia na 10 minut, a następnie usuń wilgotną gąbką, spłukując pozostałości produktu. Może wystąpić efekt mrowienia, który świadczy o oczyszczaniu się skóry.

maskę można stosować trzy razy w tygodniu.

aby zapobiec wysychaniu produktu, zachowaj wewnętrzne wieczko i upewnij się, że jest prawidłowo założone przy zakręcaniu słoika.

