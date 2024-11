Zadbaj o siebie i swoich bliskich

Vitabiotics zrewolucjonizował branżę witamin, minerałów i suplementów dzięki pionierskiemu podejściu do segmentacji rynku, opartemu na nauce i potrzebach konsumentów. Było to możliwe, ponieważ żadna inna firma o podobnym profilu nie przeprowadziła tak zróżnicowanego zakresu recenzowanych i zakończonych sukcesem badań klinicznych. Jednak nic w tym dziwnego, gdyż Vitabiotics założył profesor, doktor habilitowany chemii medycznej, Kartar Lalvani, odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego członek Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, a za jej sukcesem stoi panel ekspertów. Tworzą go farmaceuci, lekarze, i naukowcy, stale współpracujący z urzędami regulacyjnymi i organami władzy.

Marka posiada 6 przyznanych patentów międzynarodowych, a kolejnych 10 jest w trakcie rozpatrywania. Słynie również z unikalnego podejścia do suplementacji ukierunkowanej na wspomaganie organizmu w jego własnych naturalnych procesach. Wszystkie produkty wytwarzane są zgodnie z wysokimi farmaceutycznymi standardami zapewnienia jakości i zaleceniami: FDA (Agencja Żywności i Leków), MHRA (Agencja Regulacji Produktów Leczniczych i Opieki Zdrowotnej), GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna), i THM(Tradycyjna Medycyna Roślinna).

Vitabiotics szuka nowych, synergicznych kombinacji składników odżywczych. Kluczowe są optymalne ilości, pozwalające uniknąć efektów ubocznych oraz odpowiednia technologia, aby produkty były wolne od leków i hormonów. Produkty mają opakowania typu blister dla zachowania świeżości oraz wygody i przeznaczone do recyklingu.

Jako firma produkcyjna, Vitabiotics nie zapomina także o odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej. Fundacja Vitabiotics zapewnia wsparcie finansowe dla organizacji charytatywnych, marka prowadzi także programy edukacyjne, funduje stypendia dla studentów i angażuje się w pomoc medyczną w czasie klęsk żywiołowych. Pracownicy mogą liczyć na nagrody, programy opieki społecznej i wolontariatu. W efekcie Vitabiotics z sukcesem buduje reputację opartą na zaufaniu i rzetelności.

i Autor: materiał prasowy Vitabiotics