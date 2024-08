Zadbaj o swój mikrobiom. To równowaga dla skóry

Nawilżająco-łagodzący żel do mycia ciała ALGOBODY to premierowy produkt marki SENSUM MARE. Został stworzony z myślą o pielęgnacji skóry podczas kąpieli. Kosmetyk łączy w sobie składniki, które dbają o odżywienie i optymalne nawilżenie. Specjalnie dobrany kompleks aktywnie myjących składników jest delikatny dla skóry i nie powoduje jej podrażnienia. Zawarte w żelu inulina i fruktoza pomagają wzmocnić naturalną barierę ochronną i mikrobiom. Kompleks nawilżający w stężeniu 4,5% w połączeniu z kompleksem 5 alg morskich oraz z olejem z awokado nawilża i odżywia. To doskonały wybór dla osób, których skóra jest przesuszona, wrażliwa, wymaga uelastycznienia i przywrócenia naturalnej gładkości.

W SENSUM MARE od zawsze tworzymy kosmetyki z myślą o Klientach! Słuchamy ich opinii i wprowadzamy na rynek innowacyjne produkty, które wpisują się w ich potrzeby. Tak jest również tym razem. Premierowy żel do mycia ciała z linii ALGOBODY to produkt na który czekały nasze klientki i klienci i wielokrotnie nas o niego pytały. Żel został stworzony z myślą o pielęgnacji skóry, z przeznaczeniem dla tej wymagającej silnej porcji nawilżenia. Hasłem promującym nowość jest: Rebalance Your Skin, co nawiązuje do receptury żelu wspierającego równowagę mikrobiomu skóry. Jestem przekonany, że kosmetyk zamieni każdą codzienną pielęgnację w rytuał piękna inspirowany najlepszymi zbiegami SPA – mówi Maciej Tęsiorowski, współwłaściciel SENSUM MARE.

Dlaczego równowaga mikrobiomu jest tak kluczowa dla utrzymania zdrowej skóry? Ponieważ jej zaburzenie może prowadzić do problemów, takich jak trądzik, atopowe zapalanie skóry czy łuszczyca. Z myślą o tym, wprowadziliśmy do naszej oferty żel do mycia ciała ALGOBODY. Zawarty w nim prebiotyk pomaga wzmocnić naturalną barierę ochronną i zwiększyć jej odporność na czynniki zewnętrzne. Wyjątkowa formuła żelu sprawia, że po kontakcie z wodą kosmetyk zamienia się w przyjemną, delikatną pianę, która pozostawia skórę jedwabiście gładką oraz miękką w dotyku. Elegancki kwiatowo-drzewny zapach, dedykowany całej linii ALGOBODY, otula, koi zmysły i relaksuje. Jestem przekonany, że żel, podobnie jak balsam i peeling z linIi ALGOBODY, szybko stanie się naszym bestsellerem – mówi Łukasz Kołodziejek, współwłaściciel SENSUM MARE.

i Autor: materiał prasowy SENSUM MARE

