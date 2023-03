i Autor: Materiały prasowe Nivelazione®

Zadbaj o swoje stopy!

O stopy zazwyczaj dbamy w okresie wiosny i lata, kiedy chętnie je eksponujemy i chcemy, aby wyglądały dobrze. Niestety w trakcie zimy, często zapominamy o ich odpowiedniej pielęgnacji, a to właśnie w tym czasie stopy są narażone na ciągły dyskomfort, gdyż zakładamy grube skarpety, rajstopy i nieustannie chodzimy w ciężkich, zimowych butach i kozakach. Może to prowadzić do pojawienia się lub pogłębienia dolegliwości w postaci suchej skóry, czy nadmiernego rogowacenia. Z pomocą przychodzi maska borowinowa – nowość w ofercie marki Nivelazione®. Została ona opracowana z myślą o pięknym wyglądzie stóp przez cały rok.