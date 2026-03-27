Zadbaj o swoje włosny na wiosnę! Akcja regeneracja

W przeciwieństwie do skóry, włókna włosowe są materiałem martwym. Oznacza to, że uszkodzone włókno nie może się samodzielnie regenerować. Każda negatywna ingerencjapowoduje mikro-pęknięcie. W miarę upływu czasu, uszkodzenia osłabiają włókno i stopniowo zagrażają całej jego strukturze. Ponieważ nie może się naprawić samodzielnie,włókno wymaga regularnej pielęgnacji: wzmacniania keratyny, wygładzania łusek włosa, wspierania elastyczności i blasku oraz tworzenia tarczy przed czynnikami zewnętrznymi, które mogą uszkadzać włosy.

Aby sprostać tym potrzebom, regenerująca gama kosmetyków do włosów została wzbogacona o dwa wyjątkowo skuteczne składniki aktywne.

Fito ekstrakt z karczocha

Aby osiągnąć trwałą naprawę, ważne jest, aby zacząć od ochrony włókna włosowego. W tym celu Yves Rocher wybrało fito ekstrakt z karczocha; aktywny składnik roślinnyznany ze swojej zdolności do ochrony błonnika i zachowania kapitału keratynowego. Naturalnie bogaty w polifenole – silne antyoksydanty – neutralizuje wolne rodnikiodpowiedzialne za stres oksydacyjny, czyli zjawisko sprawiające, że włosy stają się bardziej matowe, łamliwe i znacznie bardziej podatne na uszkodzenia. Fito ekstrakt z karczochachroni wewnętrzną i zewnętrzną strukturę włókna włosa przed zewnętrznymi, szkodliwymi czynnikami (test ex vivo).

Keratyna roślinna

Wygładzanie i upiększanie włókna włosów nie wystarcza: trzeba je odbudować. Aby sprostać tym potrzebom, Yves Rocher wykorzystało keratynę roślinną. Wybrana przezmarkę keratyna jest pozyskiwana z pszenicy. Jest to cząsteczka, która dzięki składowi aminokwasowemu jest podobna do keratyny włosów, przyczepia się do powierzchniwłókna na uszkodzonych miejscach w celu ich dogłębnej naprawy (test ex vivo), a także naprawia i wzmacnia strukturę włosów..

Bursztynowo-kwiatowy zapach

Seria 6 kosmetyków regenerujących do włosów wyróżnia się oryginalnym, bursztynowo-kwiatowym zapachem, podkreślonym pudrowymi, irysowymi i drzewnyminutami:

NUTY GŁOWY: Bergamotka, Frezja

NUTY SERCA: Kamelia, Kwiat Frangipani

NUTY BAZY: Wanilia, Syntetyczna ambra

Rytuał z zastosowaniem kosmetyków z serii Regeneracja sprawia, że włosy odzyskują mocniejszą, bardziej spójną strukturę, są bardziej odporne na uszkodzenia, miękkie ilśniące. Dzięki przyjemnym konsystencjom i otulającemu zapachowi, który pozostaje na włosach, mycie i stylizacja włosów stają się miłą chwilą dbania o siebie i swoje samopoczucie.

Kosmetyki z regenerującej serii do włosów:

Szampon regenerujący z karczochem bio (300 ml / 41,90 zł) - delikatnie oczyszcza i regeneruje włosy na całej ich długości. Już od pierwszego użycia włosy są chronione przed łamaniem i stają się mocniejsze, bardziej sprężyste oraz lśniące.

Odżywka do włosów regenerująca z karczochem bio (200 ml / 41,90 zł) - kluczowy etap pielęgnacji, który domyka łuski włosa. Natychmiast otula i chroni włosy. Już od pierwszego użycia ułatwia rozczesywanie i głęboko regeneruje włosy na całej ich długości, jednocześnie wygładzając włókno włosa. Bardziej odporne na łamanie włosy stają się miękkie i lśniące.

Maska do włosów regenerująca z karczochem bio (200 ml / 44,90 zł) - zapewnia intensywną pielęgnację nawet bardzo zniszczonym włosom. Już w 3 minuty stają się one bardziej odporne na łamanie, elastyczne i pełne blasku. Od pierwszego użycia maska głęboko regeneruje włókno włosa.

Regenerujący balsam do włosów z karczochem bio (150 ml / 54,90 zł) - regeneruje włosy i ułatwia ich stylizację. Włókna są chronione, bardziej odporne na łamanie, a rozdwojone końcówki są domknięte. Włosy natychmiast odzyskują swoją naturalną sprężystość oraz mniej się puszą. Bez spłukiwania.

Pielęgnujący płyn regenerujący z karczochem bio (150 ml / 44,90 zł) - to ostatni krok rytuału pielęgnacyjnego pod prysznicem. Stosowany przed ostatnim płukaniem, tworzy ochronną warstwę na powierzchni włókna włosa.

Wzmacniające serum termoochronne z karczochem bio (100 ml / 45,90 zł) - najsilniejsza formuła w naszej gamie regenerującej: DWUKROTNIE WIĘKSZE STĘŻENIE roślinnej keratyny pozwala otulić włosy bez ich obciążania i precyzyjnie trafiać w uszkodzone obszary włókna. To kuracja o potrójnym działaniu: głęboko regeneruje włosy na długości, redukuje rozdwajanie się końcówek i domyka je. Dzięki formule termoochronnej do 230°C, chroni włosy przed wysoką temperaturą i łamaniem. Włosy są łatwe do stylizacji, gładkie i przestają się puszyć.

i Autor: Yves Rocher/ Materiały prasowe