Zadbaj o swoje włosny na wiosnę! Akcja regeneracja

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-03-27 13:06

Regeneracja to pierwsza linia kosmetyków do włosów od Yves Rocher, która odbudowuje strukturę włosa. Seria została oparta na silnym roślinnym kompleksie molekularnym, opracowanym przez ekspertów Yves Rocher. Połączyli oni fito ekstrakt z karczocha i keratynę roślinną pozyskiwaną z pszenicy, które pomagają w trwały sposób chronić strukturę włosa. Każdy z 6 produktów.

Autor: Yves Rocher/ Materiały prasowe

W przeciwieństwie do skóry, włókna włosowe są materiałem martwym. Oznacza to, że uszkodzone włókno nie może się samodzielnie regenerować. Każda negatywna ingerencjapowoduje mikro-pęknięcie. W miarę upływu czasu, uszkodzenia osłabiają włókno i stopniowo zagrażają całej jego strukturze. Ponieważ nie może się naprawić samodzielnie,włókno wymaga regularnej pielęgnacji: wzmacniania keratyny, wygładzania łusek włosa, wspierania elastyczności i blasku oraz tworzenia tarczy przed czynnikami zewnętrznymi, które mogą uszkadzać włosy.

Aby sprostać tym potrzebom, regenerująca gama kosmetyków do włosów została wzbogacona o dwa wyjątkowo skuteczne składniki aktywne.

Fito ekstrakt z karczocha

Aby osiągnąć trwałą naprawę, ważne jest, aby zacząć od ochrony włókna włosowego. W tym celu Yves Rocher wybrało fito ekstrakt z karczocha; aktywny składnik roślinnyznany ze swojej zdolności do ochrony błonnika i zachowania kapitału keratynowego. Naturalnie bogaty w polifenole – silne antyoksydanty – neutralizuje wolne rodnikiodpowiedzialne za stres oksydacyjny, czyli zjawisko sprawiające, że włosy stają się bardziej matowe, łamliwe i znacznie bardziej podatne na uszkodzenia. Fito ekstrakt z karczochachroni wewnętrzną i zewnętrzną strukturę włókna włosa przed zewnętrznymi, szkodliwymi czynnikami (test ex vivo).

Keratyna roślinna

Wygładzanie i upiększanie włókna włosów nie wystarcza: trzeba je odbudować. Aby sprostać tym potrzebom, Yves Rocher wykorzystało keratynę roślinną. Wybrana przezmarkę keratyna jest pozyskiwana z pszenicy. Jest to cząsteczka, która dzięki składowi aminokwasowemu jest podobna do keratyny włosów, przyczepia się do powierzchniwłókna na uszkodzonych miejscach w celu ich dogłębnej naprawy (test ex vivo), a także naprawia i wzmacnia strukturę włosów..

Bursztynowo-kwiatowy zapach

Seria 6 kosmetyków regenerujących do włosów wyróżnia się oryginalnym, bursztynowo-kwiatowym zapachem, podkreślonym pudrowymi, irysowymi i drzewnyminutami:

  • NUTY GŁOWY: Bergamotka, Frezja
  • NUTY SERCA: Kamelia, Kwiat Frangipani
  • NUTY BAZY: Wanilia, Syntetyczna ambra

Rytuał z zastosowaniem kosmetyków z serii Regeneracja sprawia, że włosy odzyskują mocniejszą, bardziej spójną strukturę, są bardziej odporne na uszkodzenia, miękkie ilśniące. Dzięki przyjemnym konsystencjom i otulającemu zapachowi, który pozostaje na włosach, mycie i stylizacja włosów stają się miłą chwilą dbania o siebie i swoje samopoczucie.

Kosmetyki z regenerującej serii do włosów:

  •  Szampon regenerujący z karczochem bio (300 ml / 41,90 zł) - delikatnie oczyszcza i regeneruje włosy na całej ich długości. Już od pierwszego użycia włosy są chronione przed łamaniem i stają się mocniejsze, bardziej sprężyste oraz lśniące.
  •  Odżywka do włosów regenerująca z karczochem bio (200 ml / 41,90 zł) - kluczowy etap pielęgnacji, który domyka łuski włosa. Natychmiast otula i chroni włosy. Już od pierwszego użycia ułatwia rozczesywanie i głęboko regeneruje włosy na całej ich długości, jednocześnie wygładzając włókno włosa. Bardziej odporne na łamanie włosy stają się miękkie i lśniące.
  •  Maska do włosów regenerująca z karczochem bio (200 ml / 44,90 zł) - zapewnia intensywną pielęgnację nawet bardzo zniszczonym włosom. Już w 3 minuty stają się one bardziej odporne na łamanie, elastyczne i pełne blasku. Od pierwszego użycia maska głęboko regeneruje włókno włosa.
  •  Regenerujący balsam do włosów z karczochem bio (150 ml / 54,90 zł) - regeneruje włosy i ułatwia ich stylizację. Włókna są chronione, bardziej odporne na łamanie, a rozdwojone końcówki są domknięte. Włosy natychmiast odzyskują swoją naturalną sprężystość oraz mniej się puszą. Bez spłukiwania.
  • Pielęgnujący płyn regenerujący z karczochem bio (150 ml / 44,90 zł) - to ostatni krok rytuału pielęgnacyjnego pod prysznicem. Stosowany przed ostatnim płukaniem, tworzy ochronną warstwę na powierzchni włókna włosa.
  •  Wzmacniające serum termoochronne z karczochem bio (100 ml / 45,90 zł) - najsilniejsza formuła w naszej gamie regenerującej: DWUKROTNIE WIĘKSZE STĘŻENIE roślinnej keratyny pozwala otulić włosy bez ich obciążania i precyzyjnie trafiać w uszkodzone obszary włókna. To kuracja o potrójnym działaniu: głęboko regeneruje włosy na długości, redukuje rozdwajanie się końcówek i domyka je. Dzięki formule termoochronnej do 230°C, chroni włosy przed wysoką temperaturą i łamaniem. Włosy są łatwe do stylizacji, gładkie i przestają się puszyć.
Yves Rocher

Autor: Yves Rocher/ Materiały prasowe
Yves Rocher

Autor: Yves Rocher/ Materiały prasowe
