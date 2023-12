Zakazana biżuteria dla kobiet po 50-tce. Postarza o 10 lat, a do tego przynosi pecha. Moda po 50-tce

Hollywood Hair z nową linią produktową My Hair Spa

Chyba większość kobiet po 50-tce pragnie wyglądać elegancko i wielu z nich zależy także na zachowaniu młodego wyglądu możliwie jak najdłużej. Kobiety uwielbiają nosić kolczyki, naszyjniki, bransoletki, czy ozdobne zegarki. Nic dziwnego - to właśnie odpowiednio dobrana do kreacji biżuteria stanowi jej doskonałe uzupełnienie. Przy wyborze naszyjnika, kolczyków czy bransoletki często sugerujemy się również panującą modą. Jednak tu należy zachować pewną ostrożność. Otóż decydując się na pewne modele możemy sobie nieświadomie zaszkodzić. Istnieją pewne elementy garderoby, ale i również biżuterii, które sprawiają, że kobieta będzie wyglądać starzej niż na to wskazuje metryka urodzenia. Wśród postarzającej biżuterii dla kobiet po 50-tce wymienia się na przykład duże, zwisające kolczyki, ale także perły, a dokładniej długie naszyjniki z pereł. Dlaczego kobiety po 50-tce nie powinny nosić naszyjników z pereł?

Perły postarzają i przynoszą pecha?

Wokół biżuterii z pereł pojawiło się wiele przesądów i wierzeń. Oprócz tego, że zdaniem stylistów biżuteria z pereł może dodawać lat, ma także przyciągać pecha. Według polskich legend perły są łzami aniołów lub kobiet, które je noszą. Mają zwiastować kłótnie z partnerem, które kończą się dla kobiety cierpieniem i łzami. Otóż powstanie drogocennej perły wiąże się z atakiem i cierpieniem małży. Stąd też zapewne przekonanie o negatywnej symbolice takiej biżuterii.