Ulubiona fryzura Polek po 60-tce krytykowana przez stylistów. To najgorsza fryzura na krótkie włosy. Postarza o 10 lat i jest niemodna

Przygotowania do Świąt

Ulubiona fryzura Polek po 60-tce krytykowana przez stylistów. To najgorsza fryzura na krótkie włosy

Fryzura, która jest dobrze dobrana do typu urody, jest w stanie zdziałać cuda. Ważne, aby cięcie maskowało mankamenty, na przykład widoczne asymetrie na twarzy, czy zbyt wysokie czoło, a podkreślało walory urody. Jeśli fryzura jest źle wykonana lub nieprawidłowo dobrana, to efekt może być odwrotny. Z tego względu zanim zdecydujemy się na konkretną fryzurę, najlepiej skonsultować się ze stylistą. Istnieje jedna fryzura, którą Polki po 60-tce upodobały sobie w szczególny sposób i od wielu lat nie potrafią z niej zrezygnować. Styliści są zgodni, że to najgorsza fryzura dla kobiet po 60-tce na krótkie włosy. Dla nich jest wręcz koszmarem. Z jakiego uczesania ich zdaniem kobiety dojrzałe powinny zrezygnować?

Krótka fryzura dla kobiet po 60-tce postarza o 10 lat

Chodzi o krótkie, zakręcone na wałki włosy, mocno wytapirowane na czubku głowy i utrwalone lakierem. To uczesanie rodem z lat 90., nie wiedzieć czemu, cieszy się ogromnym powodzeniem wśród Polek. A prawda jest taka, że nie tylko jest niemodne i można je śmiało zastąpić modnymi fryzurami na krótkie włosy, na przykład pixie cut, ale także takie uczesanie dodaje lat.