Zakazany kolor oprawek okularów dla kobiet po 40-tce. W ten sposób dodasz sobie 10 lat i odejmiesz sobie klasy. Te oprawki podkreślają zmarszczki na czole i wokół oczu

Najgorsze oprawki okularów dla kobiet po 40-tce. Tego unikaj

Dobór oprawek do kształtu twarzy i urody bywa wielkim wyzwaniem. Najważniejsze byś czuła się w okularach dobrze i podobała się sobie. Optycy wskazują, że kobiety dojrzałe powinny wybierać subtelne i delikatne oprawki, które nie zaburzają proporcji twarzy. Najprostszą zasadą doboru oprawek jest dopasowanie ich do koloru włosów. Warto jednak podkreślić, że najlepiej odmładzają jasne i cienkie oprawki. Są one praktycznie niewidoczne i bardzo eleganckie. Oprawki w intensywnych kolorach są dosyć ryzykowane. Mogą ona nadać twarz karykaturalny wyraz. Niemniej jednak, że jeżeli lubisz eksperymentować ze swoim stylem, a ekstrawagancja to Twoje drugie imię to możesz dobrze czuć się w czerwonych lub pomarańczowych oprawkach. Optycy przestrzegają przed jednym kolorem. On najbardziej postarza.

Zakazany kolor oprawek. Dodaje kilkanaście lat

Najbardziej postarzającym kolorem oprawek do okularów jest kolor czarny. Oprawki w tym kolorze, szczególnie jeżeli są grube i charakterystyczne, mocno się wyróżniają i podkreślają zmarszczki. Bruzdy i linie na skórze stają się optycznie podkreślone i bardziej rzucają się w oczy. W dodatku czarne i grube oprawki mogą zaburzyć proporcje twarzy i zdominować naturalną urodę.

