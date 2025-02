i Autor: materiały prasowe FOREO

Strefa beauty

Zakochaj się w pielęgnacji czerwonym światłem LED na Walentynki

Walentynki to czas celebrowania miłości – nie tylko do drugiej osoby, ale również (a może i przede wszystkim) do siebie. To doskonały moment na podarowanie sobie odrobiny luksusu i zakochaniu się w pielęgnacji, która rozświetli skórę i sprawi, że poczujemy się wyjątkowo! Dzięki technologii LED, a szczególnie mocy czerwonego światła, promienny wygląd jest łatwiejszy do osiągnięcia niż kiedykolwiek. Czerwony – kolor miłości, pasji i energii – to doskonały wybór, by na Walentynki rozświetlić cerę i podarować skórze odrobinę ekstra czułości.

Najnowsze z działu Strefa zdrowai Konferencja “O chorowaniu po ludzku” to przestrzeń wsparcia, wiedzy i inspiracji dla osób chorujących przewlekle, ich bliskich oraz specjalistów Strefa beauty Delikatność, ochrona mikrobiomu i micele. Perfekcyjny demakijaż cery wrażliwej Strefa mody Moda na wiosnę 2025. W tym sezonie rządi innowacyjność oraz funkcjonalność Strefa beauty Usta jak u Azjatek. Mięciutka, jak pluszowy miś, pomadka podbija serca Polek Pielęgnacja cery dojrzałej Wklepuję pod oczy co wieczór, a zmarszczki są znacznie mniejsze. Skóra jest napięta i odmłodzona. Sposób na zmarszczki pod oczami Czerwone światło LED – dla skóry pełnej miłości! Światło LED już od lat wykorzystywane jest w kosmetologii do poprawy kondycji cery. Dzięki różnym długościom fal, światło LED wpływa na strukturę skóry, pomagając rozwiązywać jej różnorodne problemy. Czerwone światło (630-700 nm), czyli najbardziej pożądane (bo o działaniu anti-aging), stymuluje produkcję kolagenu, co poprawia jędrność skóry i redukuje zmarszczki. Dodatkowo przyspiesza regenerację, nadając cerze młodszy, promienny wygląd. Walentynkowe must-have w pielęgnacji LED Z okazji Walentynek, FOREO i FAQ™ Swiss prezentują urządzenia, które wykorzystują moc czerwonego (i nie tylko!) światła LED w najbardziej zaawansowany sposób. Jeśli marzy nam się piękna, zadbana skóra, te innowacyjne gadżety staną się nowymi ulubieńcami i to nie tylko na Święto Zakochanych. Będą też doskonałym pomysłem na prezent dla siebie lub ukochanej osoby na Walentynki 2025. ❤️ UFO 3 i UFO 3 LED Czas na domowe spa w najlepszym wydaniu! Te urządzenia od FOREO łączą pełne spektrum światła LED z pulsacjami T-Sonic™ oraz termo i krioterapią, by poprawić jędrność skóry i nadać jej blasku. Dzięki technologii hyper-infuzji, składniki maseczek w płachcie, które nałożymy na urządzenia, wnikają głęboko w skórę, zapewniając spektakularne efekty. Z serią UFO 3 poczujemy się jak w ekskluzywnym salonie, a skóra będzie nam wdzięczna za tę chwilę luksusu LED! Nie tylko w Walentynki. i Autor: materiały prasowe FOREO ❤️FAQ™ 102 to innowacyjne urządzenie, które łączy trzy zaawansowane technologie: elektrostymulację mięśni (EMS), radiofrekwencję (RF) oraz terapię światłem LED, aby skutecznie ujędrniać, modelować i odmładzać skórę twarzy oraz szyi. Dzięki precyzyjnym ustawieniom w FAQ™ 102 sterowanym przez aplikację FAQ™ Swiss możemy dostosować zabieg do swoich potrzeb, uzyskując klinicznie potwierdzone, natychmiastowe i długotrwałe efekty. i Autor: materiały prasowe FOREO ❤️ Seria FAQ™ 200 bezprzewodowe maski LED, które przenoszą pielęgnację na zupełnie nowy poziom. Te innowacyjne urządzenia nie tylko oferują moc czerwonego światła, ale także pozostałe kolory 8 świateł LED, które działają na różne potrzeby skóry. Każde z urządzeń to maska dedykowana do twarzy (FAQ™ 202), szyi i dekoltu (FAQ™ 211) oraz dłoni (FAQ™ 221), która zapewnia kompleksową pielęgnację. Seria FAQ 200 to doskonały wybór, jeśli zależy nam na głębokiej regeneracji i poprawie jędrności skóry. Oprócz czerwonego światła, które wspomaga produkcję kolagenu, urządzenia wykorzystują także np. niebieskie światło LED (400-470 nm), które działa antybakteryjnie, redukując zmiany trądzikowe oraz stany zapalne, czy zielone światło LED (520-560 nm), które pomaga w rozjaśnianiu przebarwień i wyrównaniu kolorytu skóry. i Autor: materiały prasowe FOREO FAQ™ 301 to innowacyjne urządzenie, które wykorzystuje moc czerwonego światła LED oraz pulsacje T-Sonic™, by pomóc w walce z problemem cienkich i pozbawionych blasku włosów. Regularne stosowanie FAQ™ 301 stymuluje skórę głowy, rewitalizuje mieszki włosowe i przyspiesza wzrost zdrowych, gęstych włosów. Idealna do stosowania w połączeniu z preparatami wspomagającymi wzrost włosów, jak Minoksydyl. i Autor: materiały prasowe FOREO