Zakochaj się z miniaturach! Nowa propozycja od znanej marki

Co warto wiedzieć o Drunk Elephant

Marka słynie z wykorzystania wyłącznie składników, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie skóry lub wspierają działanie ich receptur. Założycielka marki Tiffany Masterson opracowała "zakazaną szóstkę:", czyli produkty, których nasza skóra nie lubi i nie uświadczymy jej w kosmetykach Drunk Elephant. Mowa o: alkoholach podrażniających i wysuszających skórę, silikonach, chemicznych filtrach słonecznych, substancjach zapachowych oraz barwnikach i olejkach eterycznych.

Co nowego w Drunk Elephant?

Nową wersja The Littles™

Zestaw do pielęgnacji skóry The Littles™ 7.0 marki Drunk Elephant zawiera pięć niezbędnych produktów w formacie podróżnym do pielęgnacji na dzień i na noc, idealnych do oczyszczania, złuszczania, nawilżania, rozjaśniania i ujędrniania skóry. W ciągu 30 dni stosowania tego zestawu skóra odzyskuje zdrowy wygląd.

Zestaw zawiera:

Serum C-Firma rozjaśnia i ujędrnia;

Serum nawilżające B-Hydra zapewnia natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie;

Krem do twarzy Protini poprawia wygląd cery, teksturę i jędrność skóry;

Galaretka oczyszczająca Beste No. 9 usuwa makijaż i zanieczyszczenia;

Serum na noc T.L.C. Framboos zapewnia delikatne złuszczanie, aby poprawić wygląd i teksturę matowej, ziemistej skóry.

i Autor: materiał prasowy Drunk Elephant

