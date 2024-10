Zalando prezentuje "Cultural Ties" – pierwszą w swoim rodzaju analizę mody streetwear i związanych z nią społeczności w Europie

Historia każdego miasta jest opowiadana przez głosy lokalnych społeczności, które je tworzą oraz przez obiektyw czołowych fotografów: Timothy Schaumburg i Shahram Saadat.

Wśród osób, które wzięły udział w wywiadach, znalazł się Mih, założyciel newonce, multidyscyplinarnej platformy i baru w sercu Warszawy. A ponadto Charissa, założycielka isla - tętniącego życiem concept store’u i salonu manicure w Berlinie; Mariana,współzałożycielka Pulse, kolektywu LGBTQ+ w Paryżu, który łączy ludzi poprzez muzykę i taniec; Tamalie i Gloria, założycielki inspirującej platformy oraz podcastu w Sztokholmie Let’s Create; Eben i Rizky, współzałożyciele przełomowej marki odzieżowej z Amsterdamu The New Originals oraz Otto z Donnie, niezależnego magazynu o sztuce i kulturze, który zdobywa popularność w Antwerpii.

Każda z tych osób przekształca narrację na temat streetwearu w swoich miastach, dzieląc się osobistymi doświadczeniami i refleksjami na temat jego korzeni, największych wpływów oraz nadziei dotyczących przyszłości kultury streetwearu w swoim mieście. Oprócz wywiadów, w profilu każdego miasta znajdują się również najpopularniejsze marki i trendy, wspierane przez Trend Spotter Zalando. Zawierają one również propozycje miejsc związanych ze streetwearem, takich jak bary, sklepy i restauracje, które stanowią drugiedomy i ulubione miejsca spotkań tych społeczności. Wszystkie te elementy tworzą zbiór kulturalnych powiązań, danych, trendów i informacji o modzie, które podkreślają różnorodność kultury streetwearu w Europie i inspirują klientów zróżnych miast.

LOKALNE SPOŁECZNOŚCI TO MOCNIEJSI OD CELEBRYTÓW LIDERZY STYLU STREETWEAR

Aby zrozumieć postawy konsumentów wobec streetwearu i uzyskać głębszy wgląd w jego ewoluujący krajobraz, Zalando zleciło badanie firmie YouGov, które potwierdziło ważną rolę, jaką społeczność odgrywa w streetwearze i jego kulturze. Co piąty (19%) respondent wskazał swoją lokalną społeczność jako źródło największego wpływu na swój streetwearowy styl, wyprzedzając influencerów z mediówspołecznościowych (17%) oraz muzyków (16%). To oznacza, że moda streetwearowa coraz bardziej koncentruje się na osobistej ekspresji i lokalnym znaczeniu, niż czerpie inspirację ze świata mediów czy celebrytów. Szczególnie widoczne jest to w Warszawie (27%) i Paryżu (27%), gdzie statystyki pokazują, że streetwear oparty na społeczności lokalnej stał się potężnym źródłem wpływu.

MIASTA KSZTAŁTUJĄCE SCENĘ STREETWEARU

Dane pokazują, że Londyn jest liderem w kategorii najbardziej wpływowego miasta w stylu streetwear, zdobywając 19% głosów od respondentów. Tuż za nim plasują się Berlin (11%) i Paryż (9%), co odzwierciedla, jak ikoniczne miasta wciąż kształtują tę scenę.Jednocześnie widać również lokalne preferencje w miastach takich jak Amsterdam (17%) i Antwerpia (9%), które uzyskały wysokie wyniki wśród swoich mieszkańców. To podkreśla dumę entuzjastów streetwearu z ich lokalnej kultury i stylu.

Streetwear to więcej niż tylko styl, to kod kulturowy – komentuje Daniela Klaeser, Team Lead for Streetwear Buying w Zalando - To kwestia tego, kim jesteśmy, co reprezentujemy i skąd pochodzimy – dlatego ciągle się rozwija, co jest ekscytujące. Naszym zadaniem w Zalando nie jest narzucanie tego, czym powinien być streetwear, lecz wspieranie i wzmacnianie głosów tych, którzy kształtują jego ewolucję – jak społeczności w Antwerpii i Warszawie, gdzie rozwija się niezwykle ekscytująca kreatywność w streetwearze –mówi Klaeser - Naszą misją jest bycie doskonałym łącznikiem dla rozmaitych społeczności na różnych kontynentach, w różnych kulturach i stylach. To właśnie kryje się za “Cultural Ties”.

WSPÓŁPRACA ADIDAS ORIGINALS I ZALANDO Z LOKALNYMI „HOTSPOTAMI”

Zalando zainicjowało projekt „Cultural Ties”, którego celem jest łączenie społeczności i promowanie odkrywania nowych perspektyw poprzez modę, historię i przestrzenie, podkreślając ich istotne znaczenie w kulturze streetwearu. Każdy profil miasta zawiera listę polecanych miejsc spotkań dla społeczności streetwearowych, nazywanych „Hotspotami”. Bary, restauracje i sklepy, starannie wybraneprzez lokalnych mieszkańców, uważane są za źródło przyszłych subkultur streetwear i są obowiązkowymi punktami do odwiedzenia zarówno dla miłośników streetwearu, jak i podróżników.

Charissa opowiada, jak kultura streetwearowa zainspirowała ją do założenia hotspotu Isla Berlin, koncept sklepu i salonu manicure: „Aspekt wspólnoty jest zaczerpnięty ze sklepów skaterskich… wiele fajnych skateshopów ma podejście oparte na społeczności, ale kobiety tak naprawdę nie miały swojego własnego dedykowanego miejsca” mówi. „Chciałam stworzyć coś [w dzielnicy Mitte], co łączyłoby urodę z modą i muzyką; odważne, kolorowe, radosne miejsce. Zawsze chodziło o to, żeby dawać coś od siebie... łączyć ludzi i tworzyć możliwości.”

Z wielu „Hotspotów” przedstawionych w książce „Cultural Ties” wyróżnionych zostało sześć miejsc. Wśród nich znalazły się m.in. warszawska restauracja Lupo Pasta Fresca czy paryski wine bar z lodami Folderol. Wybrane “Hotspoty” stały się inspiracją dla limitowanej kolekcji produktów zaprojektowanych przez adidas Originals dla Zalando. Każdy z nich charakteryzuje się unikatowym wzorem, nawiązującym do danego wyróżnionego miejsca.

Założeniem projektu jest, by streetwearowe społeczności w różnych miastach z dumą nosiły projekty stworzone przez innych uczestników. Tym samym inspiracją będzie nie tylko ich własny styl, ale także wpływy pozostałych streetwearowych grup. To zaproszenie do wspólnej celebracji kultury, która ich łączy. Kolekcja będzie dostępna na wszystkichrynkach Zalando już w grudniu.

i Autor: materiał prasowy Zalando

