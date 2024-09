i Autor: materiał prasowy SORVELLA

Zapachowa podróż do świata orientu. Perfumy, które oczarują Cię niczym "Księga tysiąca i jednej nocy"

Turcja to kraj o mocnych korzeniach perfumiarskich. Zapachy arabskie w dużej mierze bazują na olejkach, dlatego mają niepowtarzalny charakter i głębię. A do tego wyróżniają się intensywnością i trwałością. Otoczenie się ich mgiełką stwarza niezwykłą aurę i atomosferę tajemniczości. Wejdź do świata orientu z Sorvella Perfume.

Signature to autorska linia perfum marki Sorvella Perfume inspirowana fascynującą turecką tradycją zapachową. Turcja od wieków słynie z wyjątkowych perfum, olejków eterycznych i zapachów inspirowanych naturą oraz orientalnymi przyprawami. To właśnie te aromaty stały się dla Sorvella źródłem inspiracji. Signature to spotkanie historii perfumiarstwa z nowoczesnością i zmysłowością. Nie bez znaczenia jest fakt, że założyciel Sorvella ma szczególnie głębokie relacje z Turcją. Efekt? Kompozycje zapachowe, które są niczym podróż w najciekawsze zapachowe zakątki tego wyjątkowego kraju. ODWAŻ SIĘ WYRAZIĆ SIEBIE Signature to propozycja dla osób odważnych, otwartych, które nie boją się wyróżniać i lubią być zapamiętane. Ich nuty zapachowe pozostawiają w otoczeniu i pamięci napotkanych osób niezapomniany ślad. Każdy flakon autorskiej linii Siganture to mistyczna opowieść o podróży przez świat zmysłów, pełna kontrastów, emocji i niepowtarzalnych doświadczeń. Wędrując przez tę kolekcję, odkrywamy zapachy, które są niczym kamienie szlachetne - niezwykle cenne, unikalne i niepowtarzalne. Od świeżych, owocowych nut, przez zmysłowe kwiatowe akordy, aż po głębokie, uwodzicielskie nuty orientalne - każdy zapach Signature jest kompozycją doskonałą, która idealnie podkreśli osobowość i styl. Daj się porwać magii Signature i podpisz swoją historię zapachem, aromatem, który pozostanie w pamięci na zawsze. Nowość! SORVELLA PERFUME GOLDEN NOTES Golden Notes rozpoczyna swoją perfekcyjnie skomponowaną melodię od nut mandarynki i szafranu. Mandarynka, o swoim soczystym i intensywnym zapachu, w połączeniu z delikatnym, ale jednocześnie wyrazistym szafranem, otwiera drzwi do magicznego świata elegancji, przynosząc pierwszy oddech luksusu i wyrafinowania. W sercu kompozycji pulsuje osmantus i fiołek. Osmantus, znaną również jako kwiat oliwny, dodaje delikatności, emanując nutami kwiatowymi i owocowymi. Natomiast fiołek, o swym subtelnie słodkim aromacie, wprowadza harmonię, ukazując bogactwo natury i wyrafinowanej elegancji. SORVELLA PERFUME AMBER&SAFFRON Perfumy o luksusowym i zmysłowym zapachu, który przyciąga uwagę swoją głębią i tajemniczością. Nuty jaśminu i szafranu tworzą elegancką aurę, a dodatek bursztynu i kamienia nadaje mu męskiego charakteru. Świerk i cedr w bazie zapewniają trwałość i stabilność, tworząc kompozycję, która zachwyca zarówno właściciela, jak i jego otoczenie. SORVELLA PERFUME NEROLI&CITRON Harmonijna kompozycja cytrusów otwiera drzwi do pełnego życia i energetycznego zapachu. Pikantny imbir, kwiatowa neroli i rozgrzewający cynamon tworzą ekscytującą podróż przez zmysłowość. Czarna herbata, ambroksan, olibanum i drzewo w bazie nadają trwałość i głębię, tworząc zapach pełen kontrastów i harmonii. SORVELLA PERFUME VANILLA&OUD To podróż w głąb luksusu, gdzie nuty szafranu i pieprzu rozpoczynają wyjątkową kompozycję, budząc zmysły swoim intensywnym aromatem. W sercu kompozycji drzewo sandałowe i słodka wanilia tworzą harmonijną opowieść o bogactwie i elegancji. Nuty bazy, z oud i musk wiodącymi rolami, wprowadzają mistycyzm i głębię, tworząc niepowtarzalny ślad, który przyciąga uwagę i zachwyt. SORVELLA PERFUME BERGAMOT&MUSK To zapach, który celebruje świeżość bergamotki, rozbrzmiewając swoim charakterystycznym, orzeźwiającym aromatem. Początkowe nuty bergamotki otwierają kompozycję, emanując lekkością i energią. Serce zapachu, wzbogacone labdanum i jaśminowym akordem, dodaje bogactwa i subtelności, tworząc harmonijną symfonię zapachową. Drewniane nuty cedru i delikatna wanilia w nutach bazy nadają trwałości i elegancji, pozostawiając niezapomniany ślad, który unosi się w powietrzu na długo po aplikacji. SORVELLA PERFUME CARDAMOM&SAFFRON Wyjątkowe połączenie jasnych, pikantnych nut kardamonu, ostrej papryki i cierpkiego szafranu jest podkreślone przez rozgrzewający dźwięk oud i drzewa sandałowego z przydymioną nutą drzewa gwajakowego. Zapach ma głęboko orientalny charakter, który jest podkreślony delikatną nutą róży oraz labdanium. SORVELLA PERFUME LEATHER&LAVENDER To zapach, który kusi i oczarowuje swoim wyjątkowym połączeniem skóry i lawendy. Początkowe nuty szałwii muszkatołowej i lawendy są jak zalotne spojrzenie, przyciągając uwagę swoją aromatyczną grą. Serce zapachu, złożone z gorzkich migdałów, wanilii i kwiatu irysa, odkrywa swoje bogactwo, podczas gdy fasola tonka i bursztyn dodają głębi i zmysłowości. SORVELLA PERFUME CASHMERE&PEPPER Ta sekretna receptura łączy w sobie urok różowego i czarnego pieprzu z głębokim oudem, tworząc zapach, który jest zarówno rozgrzewający, jak i elegancki. W towarzystwie wetywerii, kadzidła i liści herbaty, to połączenie odzwierciedla tajemniczy charakter tego zapachu, który zaskakuje i zachwyca swoim wyjątkowym aromatem.