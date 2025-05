Zaprzyjażnij się z tym składnikiem w kosmetykach. Odmładza i regeneruje skórę każdego dnia

Lush świętuje przyjaźń z limitowaną kolekcją Lush x Hello Kitty and Friend

Czym są proteiny i dlaczego są ważne?

Proteiny to organiczne związki chemiczne zbudowane z aminokwasów, które są podstawowym budulcem naszego organizmu. Pełnią one kluczową rolę w wielu procesach biologicznych, w tym w budowie i regeneracji tkanek. W kosmetyce proteiny wykorzystywane są ze względu na swoje właściwości nawilżające, wzmacniające i ochronne. Działają one na skórę i włosy od zewnątrz, uzupełniając ubytki i poprawiając ich kondycję.

Rodzaje protein stosowanych w kosmetykach

Na rynku kosmetycznym dostępnych jest wiele rodzajów protein, a każdy z nich charakteryzuje się nieco innymi właściwościami. Do najpopularniejszych należą:

Proteiny roślinne: pozyskiwane z roślin, takich jak soja, pszenica, ryż czy kukurydza. Są dobrze tolerowane przez skórę i włosy, a ich działanie jest delikatne i nawilżające.

Proteiny zwierzęce: np. kolagen, elastyna, keratyna. Charakteryzują się wysoką skutecznością w odbudowie i wzmacnianiu skóry i włosów.

Hydrolizowane proteiny: to proteiny poddane procesowi hydrolizy, czyli rozkładowi na mniejsze cząsteczki. Dzięki temu łatwiej wnikają w głąb skóry i włosów, zapewniając lepsze nawilżenie i odżywienie.

Korzyści stosowania kosmetyków z proteinami

Proteiny w kosmetykach mogą przynieść wiele korzyści dla skóry i włosów. Przede wszystkim:

Nawilżają: proteiny mają zdolność wiązania wody, dzięki czemu pomagają utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia skóry i włosów.

Wzmacniają: proteiny wzmacniają strukturę skóry i włosów, czyniąc je bardziej odpornymi na uszkodzenia.

Odbudowują: proteiny pomagają w regeneracji uszkodzonej skóry i włosów, uzupełniając ubytki i poprawiając ich kondycję.

Ochraniają: proteiny tworzą na powierzchni skóry i włosów warstwę ochronną, która chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, takich jak promieniowanie UV, zanieczyszczenia czy wysoka temperatura.

Drunk Elephant Protini™ Polypeptide Cream - Krem Nawilżający Do Twarzy

Ten rewolucyjny krem nawilżający do twarzy na bazie protein łączy w sobie bezprecedensowy skład i stężenie peptydów sygnałowych, czynniki wzrostu, dobroczynne aminokwasy oraz grzybień karłowaty, zapewniając natychmiastową zauważalną poprawę kolorytu skóry, wygładzając ją i nadając jej jędrność. Zastrzeżona formuła tego kremu do twarzy przywraca młodszy wygląd zregenerowanej skóry, praktycznie już od pierwszego zastosowania. Linie mimiczne, zmarszczki i ślady uszkodzeń spowodowanych działaniem słońca stają się mniej widoczne, a skóra wydaje się wzmocniona i nawilżona.

i Autor: materiały prasowe, Materiały prasowe DRUNK ELEPHANT

Kiehl's Ultra Facial Cream

Nawilżenia nie zabraknie Twojej skórze przez 24 godziny. Niezbędną dawkę nawilżenia zapewni jej nawilżający krem ​​do twarzy Kiehl’s Ultra Facial. Za jego działaniem kryje się skwalan z oliwek, gliceryna oraz glikoproteina lodowcowa. Dzięki tym składnikom Twoja skóra pozostanie pięknie miękka, jedwabiście gładka i zyska zdrowy wygląd.

i Autor: materiały prasowe Kiehl’s

ERBORIAN SKIN THERAPY LIGHT

Poznaj moc koreańskich zabiegów Erborian zamkniętą w jednym, multi-perfekcyjnym serum. Jego obietnica: sprawi, że poczujesz się pewnie we własnej skórze już po jednej nocy! Owoc wieloletniej koreańskiej ekspertyzy, to serum działa na 7 kluczowych aspektów skóry: teksturę, równomierność, blask, zmarszczki i drobne linie, odżywienie, elastyczność oraz młodzieńczy wygląd. Formuła o wysokim stężeniu aktywnych składników łączy 17 ekstraktów roślinnych z zaawansowanymi składnikami, w tym 10% PHA i kwasem hialuronowym, dostarczając widocznych rezultatów już po pierwszej nocy

i Autor: materiały prasowe Erborian

Embryolisse Moisturizers Creme Riche Hydratante

Zapewnij skórze intensywną pielęgnację, dzięki której stanie się idealnie elastyczna, aksamitnie gładka i jedwabiście delikatna. Odżywczy krem nawilżający Embryolisse Moisturizers Creme Riche Hydratante pielęgnuje suchą i bardzo suchą skórę, upiększa ją i intensywnie nawilża. Jednocześnie wspiera naturalne mechanizmy obronne, stymuluje regenerację komórek i usuwa nieprzyjemne uczucie napięcia oraz drobne zmarszczki, powstałe w wyniku odwodnienia skóry. Kremowa konsystencja kremu przynosi ukojenie i długotrwałe poczucie komfortu.