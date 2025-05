Kupuję za 4 zł i nakładam na twarz. Już 15 minutach zmarszczki wokół oczu są wygładzone, a skóra napięta. Działa niczym botoks w kremie. Domowe sposoby na zmarszczki wokół oczu

Butter Yellow w TK Maxx – wprowadź odrobinę słońca do swojego życia!

Zmarszczki pojawiające się na skórze to jeden z procesów starzenia się. Obok utraty jędrności cery wpływają na wygląd i mogą mocno postarzać. Nie wszyscy są taka samo narażeni na procesy pojawiania się zmarszczek. Duży wpływ na genetyka, styl życia, mimika twarzy, a także ochrona przeciwsłoneczna. Procesów starzenia się skóry nie można zatrzymać bez ingerencji medycyny estetycznej. Można jednak je znacząco spowolnić. W przypadku zmarszczek wokół oczu należy unikać pocierania skóry wacikami kosmetycznymi. Lepiej jest je przykładać i delikatnie rozpuszczać makijaż oczu. Równie ważna jest aplikacja kremów pod oczy. Wybieraj kosmetyki nawilżające i regenerujące. Rano świetnie sprawdzą się kremy z witaminą C (ma właściwości antyoksydacyjne oraz rozjaśniające) oraz kofeiną, które redukuje opuchliznę. Zmarszczki wokół oczu mogą pojawiać się również w wyniku nadmiernego marszczenia skóry. W tym przypadku należy zawsze korzystać z okularów przeciwsłonecznych, by nie marszczyć skóry, gdy świecie słońce. Również osoby z niewłaściwie dobranymi okularami korekcyjnymi mogą często marszczyć oczy.

Domowe maseczki to świetnie uzupełnienie kosmetycznej pielęgnacji. Pamiętaj jednak, że podstawą pielęgnacji przeciwzmarszczkowej są kremy, peelingi oraz masaże skóry. Naturalne maseczki mogą dostarczyć dodatkowych składników aktywnych i dobrze odżywić skórę. Na zmarszczki wokół oczu sprawdzi się maseczka z posiekanej pietruszki i śmietany. To prawdziwy regenerują posiłek dla skóry. Natychmiastowo wygładza i odżywia skórę sprawiają, że bruzdy są napięte i mniej widoczne. Natka pietruszki na silne właściwości wygładzające i rozjaśniające. Polecana jest osobom dojrzałym. Łagodzi stany zapalne skóry i niweluje podrażnienia. Śmietana lub jogurt stosowany na skórę koi i sprawia, że staje się ona miękka oraz nawilżona.

Jak przygotować i jak stosować maseczkę z natki pietruszki na zmarszczki?

Maseczka z natki pietruszki i śmietany świetnie sprawdza się na zmarszczki wokół oczu. Skóra pod oczami wymaga bowiem specjalnego traktowania. Połączenie natki i śmietany jest delikatne i nawilżające dla cery. Taką maseczkę możesz również stosować na całą twarz. Świeżą natkę pietruszki dokładnie posiekaj i dodaj do niej 2 łyżki kwaśniej śmietany. Całość dokładnie wymieszaj i nałóż na skórę. Odczekaj około 15 minut, a następnie zmyj maseczkę chłodną wodą. Na tak przygotowaną skórę zaaplikuj ulubiony krem nawilżający.