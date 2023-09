Zatrzymaj lato na dłużej

Regeneracja dla skóry

Mocna opalenizna jest zdecydowanie passé. Jednak lekko muśnięta słońcem zawsze wygląda bardziej kusząco. By jednak na dłużej zachowała ładny odcień i elastyczność, potrzebuje dobrego nawilżania. W przeciwnym razie staje się poszarzała i przesuszona. Idealnym ratunkiem dla skóry jest balsam do twarzy, ciała i włosów Famille Bio Yves Rocher (89 zł/100 ml). W jego składzie znajduje się m.in. organiczny olej z pestek z jabłek, który zmiękcza skórę i dodatkowo ją nawilża. Do tego zawiera glicerynę, zatrzymującą wilgoć. Dzięki temu kosmetyk działa niemal natychmiast po nałożeniu, bo pozostawia ciało gładkie i miłe w dotyku. Taki balsam świetnie odżywia także mocno przesuszone partie, np. kolana, czy łokcie. Można go też używać na spierzchnięte usta, czy skórki wokół paznokci, czy rozdwajające się końcówki włosów. Słowem jest jak plaster opatrunkowy, więc warto go mieć pod ręką.

Bez cienia zmęczenia

Wiele z nas o urlopie zapomina już na początku września, gdy zwykle rzucamy się w wir nowych obowiązków. Nadrabiamy zaległości, wracamy do dawnego rytmu i nie dosypiamy. A to z kolei sprawia, że pod oczami pojawiają się cienie i obrzęki. Skóra w tej okolicy ma zaledwie 0,5 milimetra, czyli mniej niż kartka papieru. To dlatego prześwitują przez nią naczynka krwionośne i trzeba obchodzić się z nią wyjątkowo delikatnie. Na skórę pod oczami najlepiej więc nakładać kosmetyki o lekkiej konsystencji, tak jak Aloesowy krem nawilżający Yumi (32,99 zł/15 ml). Błyskawicznie się wchłania i odpowiada na wszystkie potrzeby cienkiej skóry wokół oczu. Jego skład jest oparty na ekstrakcie z aloesu, który słynie z właściwości nawilżających i łagodzących. Zawiera też kwas hialuronowy, czyli składnik wiążący wodę, a także sok z granatu i malin. To połączenie sprawia, że już po pierwszym użyciu skóra pod oczami jest świetnie nawilżona, a cienie i obrzęki stają się mniej widoczne. Dla najlepszych efektów krem warto trzymać w lodówce, bo schłodzony jeszcze lepiej radzi sobie z opuchnięciami.

O włos od doskonałości

Godziny spędzane na słońcu, kąpiele w morzu i basenie to dla wielu z nas podstawa wakacji. Jednak po takim urlopie najbardziej cierpią nasze włosy. Promieniowanie UV niszczy ich keratynową osłonkę, przez co stają się bardziej suche i zniszczone. Dlatego trzeba im zapewnić intensywną regenerację, a przede wszystkim zadbać o skórę głowy, bo o od jej kondycji zależy stan pojedynczych kosmyków. Najlepiej jest dbać o nią tak samo skrupulatnie jak o twarz. Dlatego z pewnością dobrym rozwiązaniem jest regularne złuszczanie. W tym może pomóc delikatny peeling kwasowy Aware Skalp Care Anwen (39,99 zł/100 ml). Wystarczy nałożyć go na suchą skórę głowy przed myciem, na ok. 5-10 minut, a następnie spukać. Dzięki zawartości kwasów: laktobionowego, szikimowego i glukonolaktonu oraz miodu katalońskiego kosmetyk delikatnie złuszcza martwy naskórek. Dzięki temu skóra głowy jest natychmiast odświeżona, zregenerowana, co dotlenia cebulki i wpływa na lepszą kondycję włosów. Aby efekty były jeszcze lepsze, dodatkowo można sięgnąć po Lekkie serum intensywnie nawilżające do skóry głowy i włosów Yumi (24,99 zł/50 ml). W składzie ma m.in. proteiny pszenicy, które zapobiegają przesuszeniu, łagodzącą alantoinę, kwas hialuronowy i sok z aloesu. Kosmetyk nawilża skórę głowy, wygładza włosy i dodaje im blasku. Doskonałym rozwiązaniem jest też stosowanie wcierek, np. Ladies Kaminomoto Ex (99 zł/150 ml). Dzięki zawartości unikalnych wyciągów z japońskich roślin, kosmetyk od razu po nałożeniu poprawia mikrokrążenie w skórze, wzmacnia i silnie odżywia cebulki włosów. Dzięki temu zapobiega ich wypadaniu, przywraca blask i

Zatrzymać wspomnienia

Kosmetyki pomagają zregenerować opaloną skórę i przywracają blask włosom. Ale dla dobrego samopoczucia możemy zrobić jeszcze więcej. Wystarczy sięgnąć po perfumy, które kojarzą nam się z beztroskim latem. Zmysł węchu jest 100 tys. bardziej wrażliwy niż smak i dlatego właśnie on jest wyjątkowo silnie powiązany z naszą pamięcią i emocjami. Gdy więc gdzieś poczujemy woń jaśminu to natychmiast czujemy się jak na wakacjach na wsi, doskonale pamiętamy też perfumy naszej pierwszej miłości. Tak samo jest ze wspomnieniem lata. Do wakacyjnych chwil z pewnością przenoszą nas lekkie, wodne nuty, świeże kwiaty, czy soczyste owoce. To one w najbardziej pochmurny i zimny dzień sprawiają, że myślami znów jesteśmy nad morzem, czy ogrodzie, pełnym pachnących roślin. Wystarczy tylko wybrać kompozycję, w składzie której znajdziemy ulubione aromaty. Taką możliwość z pewnością daje nam perfumiarski koncept Made in Lab. Można znaleźć tu zamienniki perfum, opartych zarówno na nutach cytrusowych, morskich, czy kwiatowych, które idealnie przywołują letnie wspomnienia. Na stronie madeinlab.pl znajdziemy też praktyczny przewodnik po zapachach. Dzięki niemu znalezienie swojego ideału jest o wiele łatwiejsze!

