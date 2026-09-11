Zawsze w najlepszej formie: Primark rozwija ofertę odzieży sportowej Primark Form

10 września 2026: Primark rozwija swoją ofertę odzieży sportowej, pod nową nazwą Primark Form, która ma przełamywać przekonanie, że stylowa i funkcjonalna odzież sportowa musi dużo kosztować. Nowa kolekcja na sezon jesień/zima jest pierwszą, która pojawi się pod nazwą Primark Form. To kolejny krok w rozwoju oferty odzieży sportowej marki, po premierze największej w historii Primark kolekcji tego typu.

Primark Form, dostępna przez cały rok we wszystkich sklepach, to najbardziej dopracowana pod względem funkcjonalności kolekcja odzieży sportowej Primark. Łączy materiały stworzone z myślą o aktywności fizycznej, przemyślany design i rozwiązania techniczne z przystępnymi cenami, z których znana jest marka.

Linia Smooth Support została wykonana z oddychającego, odprowadzającego wilgoć materiału, który dzięki elastyczności w czterech kierunkach dopasowuje się do ruchu i zapewnia komfort podczas każdego treningu. Buttery Soft™ wyróżnia się wyjątkową miękkością, która doskonale sprawdzi się podczas aktywności takich jak joga czy pilates. Natomiast w kolekcji Running funkcjonalność idzie w parze z komfortem – znajdziemy w niej modele z wykończeniem chroniącym przed lekkim deszczem, rozwiązaniami zapewniającymi dodatkowe wsparcie oraz elementami odblaskowymi. Linia Seam Free otula sylwetkę niczym druga skóra, oferując gładkie, bezszwowe dopasowanie i komfort zarówno podczas aktywności, jak i na co dzień.

W kolekcji znalazły się m.in. top Seam Free Crop Top (26 zł) i szorty Seam Free Shorts (39 zł) w kolorze ciemnoróżowym, top Smooth Support Crop Top (43 zł) i szorty Smooth Support Shorts (39 zł) w kolorze fudge, a także kurtka Buttery Soft™ Jacket (80 zł) i legginsy Buttery Soft™ Leggings (55 zł) w odcieniu blush pink.

Primark Form obejmuje także kolekcję męską. Wśród nowych propozycji znalazły się między innymi pikowana kurtka i bezrękawnik Thermolite®, które łączą lekkość z komfortem termicznym, zapewniając ciepło bez dodatkowego obciążenia. Koszulki AIRDINAMICS™ Seam Free Tees wyróżniają się oddychającym, szybkoschnącym materiałem, który zwiększa komfort podczas aktywności. Ceny produktów z kolekcji męskiej mieszczą się w przedziale od 22 zł do 130zł.

Primark Form oferuje również propozycje dla najmłodszych – od rozpinanych dresów Stretch Zip-Through Tracksuits i koszulek Performance Tees po topy i legginsy dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej. Ceny kolekcji dziecięcej wynoszą od 15 zł do 115 zł.

Jakość i funkcjonalność Primark Form zostały również docenione przez ekspertki magazynu „Women’s Health”. Kamizelka Running Vest (70 zł), szorty Running Shorts (50 zł) oraz legginsy Smooth Support Leggings (55 zł) otrzymały akredytację redakcji, a testerki szczególnie wysoko oceniły ich komfort, dopasowanie, praktyczność i stosunek jakości do ceny.

„Primark Form pokazuje, że nie trzeba wydawać więcej, aby mieć stylową, dobrze dopasowaną i funkcjonalną odzież sportową. Niezależnie od tego, czy trenujesz, by pobić swój rekord życiowy, wybierasz się na ulubione zajęcia, czy po prostu chcesz więcej ruszać się na co dzień, komfort, funkcjonalność i dobra jakość powinny iść w parze z przystępną ceną. Połączyliśmy przemyślany design, techniczne materiały i funkcjonalne rozwiązania z atrakcyjnymi cenami, z których znany jest Primark. Dzięki temu stworzyliśmy kolekcję, która sprawia, że dobra odzież sportowa staje się dostępna dla jeszcze większej liczby osób. Primark Form została zaprojektowana tak, aby zapewniać komfort i pewność siebie oraz pozwalać każdemu być aktywnym na własnych zasadach” – mówi Steve Lawton, Chief Product Officer w Primark.

Autor: Primark Form / Materiały prasowe

Autor: Primark Form / Materiały prasowe