Jesienna pielęgnacja skóry. Top 3 składniki, z którymi warto zaprzyjaźnić się jesienią

Królowa promiennej skóry

Witamina C to jeden z najpotężniejszych składników aktywnych w pielęgnacji skóry, ceniony za swoje wszechstronne działanie. Jest silnym antyoksydantem, co oznacza, że skutecznie neutralizuje wolne rodniki odpowiedzialne za przedwczesne starzenie się skóry, chroniąc ją przed uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem UV i zanieczyszczeniami. Ponadto, stymuluje produkcję kolagenu, poprawiając jędrność i elastyczność skóry, co przekłada się na redukcję drobnych linii i zmarszczek. Witamina C rozjaśnia również przebarwienia, wyrównuje koloryt cery i dodaje jej blasku, a także działa przeciwzapalnie, wspomagając procesy gojenia.

Występuje w różnych formach: najbardziej aktywna, ale i niestabilna, jest czysta L-askorbinowa, która wymaga odpowiedniego pH i opakowania. Inne, bardziej stabilne pochodne to np. tetraizopalmitynian askorbylu (THD Ascorbate), sól sodowa fosforanu askorbylu (SAP) czy glukozyd askorbylu (AA-2G), które są łagodniejsze dla skóry i dłużej zachowują swoje właściwości. Witamina C zazwyczaj stosowana jest w formie serum lub kremu, najlepiej rano, pod krem z filtrem SPF, aby wzmocnić ochronę antyoksydacyjną. Ważne jest, aby zacząć od niższych stężeń (np. 5-10%) i stopniowo je zwiększać, obserwując reakcję skóry. Przechowywanie w ciemnym i chłodnym miejscu, z dala od światła i powietrza, pomaga zachować jej skuteczność.

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Nadaj skórze blasku dzięki rozświetlającemu serum do twarzy. Dzięki większej koncentracji składników aktywnych zapewnia silne działanie pro-glow i usuwa pierwsze oznaki starzenia. Jednorazowe zastosowanie serum błyskawicznie zwiększa blask skóry o +38%, chroniąc ją jednocześnie przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Dzień po dniu wygładza drobne zmarszczki i wyrównuje koloryt skóry nawet o +43%. Każdego dnia odsłania naturalnie promienną skórę, dodając jej energii.

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Władcy działania przeciwzmarszczkowego

Retinoidy to grupa pochodnych witaminy A, które są jednymi z najlepiej przebadanych i najskuteczniejszych składników aktywnych w pielęgnacji skóry, cenione przede wszystkim za swoje potężne działanie przeciwstarzeniowe i zdolność do poprawy ogólnego stanu cery. Ich mechanizm działania polega na przyspieszaniu odnowy komórkowej naskórka, co prowadzi do złuszczania martwych komórek i odsłaniania świeższej, młodszej skóry. Stymulują produkcję kolagenu i elastyny, co znacząco redukuje zmarszczki, poprawia jędrność i elastyczność skóry. Ponadto, retinoidy skutecznie zmniejszają widoczność przebarwień, wyrównują koloryt, zwężają pory oraz są niezastąpione w walce z trądzikiem, regulując pracę gruczołów łojowych i zapobiegając powstawaniu zaskórników.

Stosowanie retinoidów wymaga ostrożności i cierpliwości. Zawsze należy wprowadzać je stopniowo, zaczynając od niskich stężeń (np. 0.2-0.3% retinolu) i aplikując 1-2 razy w tygodniu na noc, na suchą skórę, po czym stopniowo zwiększać częstotliwość i stężenie. Kluczowe jest używanie ich wieczorem, ponieważ retinoidy mogą zwiększać wrażliwość skóry na słońce i są niestabilne pod wpływem promieni UV. Niezbędne jest codzienne stosowanie wysokiej ochrony przeciwsłonecznej (SPF 30 lub wyższy) w ciągu dnia. W początkowym okresie stosowania może wystąpić tzw. "retinizacja" – podrażnienie, zaczerwienienie, łuszczenie i suchość skóry, które zazwyczaj ustępuje po kilku tygodniach, gdy skóra przyzwyczai się do składnika. Ważne jest, aby w tym czasie dbać o nawilżenie i regenerację bariery ochronnej skóry.

GLOW RECIPE Blackberry Retinol - Serum z retinolem

Innowacyjne serum z trzema rodzajami retinoidów, które pomaga odblokowywać pory, zmniejszając wyraźnie widoczność niedoskonałości, zmiany pigmentacyjne oraz drobne zmarszczki.

Autor: Glow Recipe/ Materiały prasowe

Moc gładkiej skóry

Kwasy to niezwykle zróżnicowana i potężna grupa składników aktywnych w pielęgnacji skóry, ceniona za swoje zdolności do transformacji cery na wielu poziomach. Ich głównym działaniem jest eksfoliacja, czyli usuwanie martwych komórek naskórka, co prowadzi do wygładzenia tekstury skóry, odblokowania porów, poprawy kolorytu i zwiększenia przyswajania innych składników aktywnych. Poza złuszczaniem, kwasy mogą stymulować produkcję kolagenu, redukować przebarwienia, zmniejszać drobne zmarszczki, a także regulować pracę gruczołów łojowych i działać przeciwbakteryjnie, co czyni je niezastąpionymi w walce z trądzikiem.

Wyróżniamy kilka głównych typów kwasów. Alfa-hydroksykwasy (AHA), takie jak kwas glikolowy (najsilniejszy, najmniejsza cząsteczka), mlekowy (delikatniejszy, nawilżający) czy migdałowy (najłagodniejszy, odpowiedni dla wrażliwej i naczynkowej skóry), działają głównie na powierzchni naskórka, rozluźniając wiązania między komórkami. Beta-hydroksykwasy (BHA), z których najpopularniejszy jest kwas salicylowy, są rozpuszczalne w tłuszczach, dzięki czemu mogą wnikać głębiej w pory, oczyszczając je i działając przeciwzapalnie, co czyni je idealnymi dla skóry tłustej i trądzikowej. Poli-hydroksykwasy (PHA), np. glukonolakton czy kwas laktobionowy, mają większe cząsteczki, co sprawia, że działają łagodniej, a dodatkowo posiadają właściwości nawilżające i antyoksydacyjne, będąc doskonałym wyborem dla skóry wrażliwej. Istnieją również inne kwasy, jak kwas azelainowy (przeciwzapalny, na trądzik i różowaty) czy hialuronowy (silnie nawilżający, choć nie eksfoliujący).

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