Zdmuchnij pianę w apce Rossmanna 

Startujemy 15 września. Codziennie możecie zdobyć 1 lub 2 zł, które będą się odkładać w waszej wirtualnej portmonetce. W listopadzie, po zakończeniu naszej akcji, zamienimy uzbierane przez was złote na elektroniczną kartę podarunkową do wykorzystania w drogeriach Rossmann oraz na www.rossmann.pl. W ten sposób rozdamy 4 mln zł.

Na szczęśliwców czekają także trzy nagrody główne. Kamila Lipka stworzy im w domowej łazience… mural – prawdziwe dzieło sztuki. Artystka specjalizuje się w malowaniu barwnych, geometrycznych i abstrakcyjnych murali. Każdy ze zwycięzców dostanie do wyboru jeden z dwóch indywidualnych projektów – w zależności od przestrzeni, która będzie zmieniana. Dodatkowo zwycięzcy otrzymają oni od nas zestaw kosmetyków.

Każdy uczestnik, który dołączy do akcji, otrzyma także nagrodę gwarantowaną – bezpłatny dostęp na 30 dni do TV online Pilot WP.

Jak zdmuchiwać pianę?

Ścieżka w aplikacji jest szybka i intuicyjna. Musicie tylko pamiętać, że żeby wziąć udział w zabawie trzeba być uczestnikiem Klubu Rossmann i mieć aplikację Rossmann PL (aktualną jej wersję). Potem:

Zaloguj się w aplikacji Rossmann PL do Klubu Rossmann i zaakceptuj regulamin. W tym momencie zdobywasz już pierwszą nagrodę, czyli darmowy dostęp na 30 dni do TV online Pilot WP.

Zaakceptuj zgodę na wykorzystanie przez aplikację mikrofonu w twoim telefonie. Możesz też wyrazić zgodę na dodatkowe efekty, czyli dźwięk i wibrację telefonu podczas zabawy.

A teraz najważniejsze! Czas na dmuchanie. Na ekranie wyświetla się interaktywna piana. Wystarczy dmuchnąć w mikrofon telefonu. Jeśli nie wyrazisz zgody na jego wykorzystanie przez aplikację, skorzystaj z przycisku „Odkrywam niespodziankę”.

Kolejny widok w twoim smartfonie pokazuje, czy zdobywasz pieniądze (1 zł lub 2 zł). Jeśli tym razem nie udało ci się wygrać nagrody pieniężnej, nie przejmuj się. Każde dmuchnięcie gwarantuje jest szansą w losowaniu nagrody głównej.

Następną okazję na zgarnięcie 1 zł lub 2 zł masz już następnego dnia.

Po 15 listopada wszystkie wygrane pieniądze trafią na wirtualną kartę podarunkową. Kartę otrzymasz e-mail’em, będzie też widoczna w aplikacji.

Trzy nagrody główne, czyli namalowanie muralu przez Kamilę Lipkę w łazience zwycięzców, a także zestawy kosmetyków zostaną wylosowane 19 listopada 2025 r.