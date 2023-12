Zestawy świąteczne dla niego – idealny wybór na ZAPACHNISTY prezent (lub dwa) dla mężczyzny

Nie wiesz co kupić bliskim pod choinkę? Postaw na to

Nie zmieniaj mężczyzny – podkreśl jego styl

Wybór trafionego prezentu dla mężczyzny w trakcie świątecznego szaleństwa może być prawdziwym wyzwaniem. No bo ile krawatów, czapek czy książek może dostać jedna osoba? Dużo, ale są granice… Dlatego w tym roku, czas na coś nowego! Zamiast na siłę uzupełniać jego szafę o niepasujące do niego rzeczy, lepiej skupić się na tym co lubi i podkreślić to. Na szczęście, dzięki bogatej ofercie świątecznej Old Spice, znalezienie idealnego upominku może być nie tylko łatwe, ale również przyjemne!

Marka przygotowała aż 20 zestawów świątecznych, w których znajdują się bestsellerowe produkty pielęgnacyjne Old Spice, takie jak dezodoranty, żele pod prysznic czy wody po goleniu. Wybierać możemy z 7 linii zapachowych, stworzonych przez profesjonalnych perfumiarzy. Orzeźwiające, delikatne, a może cytrusowe? Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Old Spice Captain uwodzi przyjemnym aromatem drzewa sandałowego i otwartego oceanu, podczas gdy Wolfthorn to doskonały wybór dla miłośników intensywnych zapachów – połączenie nut mandarynki i pomarańczy, uzupełnione soczystymi tonami owoców tropikalnych. Whitewater dostarcza długotrwałej świeżości dzięki cytrynowo-limonkowym nutom, natomiast Deep Sea łączy w sobie delikatny zapach oceanicznej bryzy z soczystymi tonami owoców cytrusowych.

Każdy znajdzie coś dla siebie

Zestawy prezentowe Old Spice odpowiadają różnym gustom i zainteresowaniom. Bliska osoba, którą chcesz obdarować, jest gamerem, fanem piłki nożnej, Wiedźmina, miłośnikiem przygód? A może zawsze chciała być astronautą lub też ma wyjątkowe talenty kulinarne? Świetnie się składa, bo zarówno te, jak i wiele innych motywów tematycznych znajduje się w tegorocznych zestawach prezentowych Old Spice.

To jednak nie wszystko! W każdym z nich znajdują się atrakcyjne gadżety, które doskonale dopełnią codzienne życie każdego mężczyzny. Domino do samodzielnego wykonania, gry planszowe czy też nowoczesna kosmetyczka, doskonała na podróże lub wyjścia na siłownię, to tylko niektóre z dodatków, które z pewnością usatysfakcjonują niejednego mężczyznę.

Ofertę świąteczną Old Spice już można znaleźć w drogeriach, dyskontach i hipermarketach w galeriach handlowych w cenie od 30 PLN do 130 PLN – w zależności od wielkości zestawu.

Opakowania dostosowane do potrzeb

Produkty Old Spice to nie tylko wysoka jakość kosmetyków, ale również dbałość i troska o środowisko. Etykiety zestawów podarunkowych Old Spice wykonane są w 80% z papieru pochodzącego z recyklingu oraz z pozyskiwanych w sposób zrównoważony materiałów, posiadających certyfikat FSC.

Dodatkowo, dzięki technologii Navilens, na opakowaniach umieszczono specjalny kod QR, który po zeskanowaniu uruchamia autodeskrypcję z informacjami dotyczącymi użytkowania produktu. To ważne rozwiązanie dla osób niedowidzących, które umożliwia im swobodny dostęp do informacji.

