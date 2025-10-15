Zielono-złote okienke warte swojej ceny. Znana marka beauty z nowym kalendarzem adwentowym

La Gacilly to francuskie miasteczko w Bretanii, gdzie w 1959 roku narodziła się marka Yves Rocher. Ta urocza miejscowość stała się inspiracją do stworzenia tegorocznego Kalendarza Adwentowego Yves Rocher (329 zł) we flagowym, zielonym kolorze marki ze złotymi, odświętnymi akcentami. Jak co roku, każde z 24 okienek skrywa urodową niespodziankę – kosmetyk, który zamienia zwykły dzień w chwilę przyjemności.

W kalendarzu można znaleźć zarówno miniatury, jak i pełnowymiarowe produkty – lakier do paznokci, krem do rąk czy Mleczko w sprayu ułatwiające rozczesywanie włosów. Wśród niespodzianek nie zabrakło kosmetyków z flagowych linii Yves Rocher: egzotycznej Monoi, nawilżającej Hydra Végétal oraz nowej, rozświetlającej serii Glow Energie. Świąteczny prezentownik zawiera wszystko, czego potrzeba do pielęgnacji ciała, włosów oraz stworzenia karnawałowego makijażu.

W środku czekają także miniprodukty z limitowanej kolekcji świątecznej. W tym roku marka przygotowała dwa zachwycające warianty zapachowe: Zimowe Owoce i Leśną Mandarynkę. Ich otulające aromaty doskonale oddają klimat świąt, a starannie dobrane składniki pielęgnują skórę, zamieniając codzienną rutynę w domowe, zimowe SPA.

Kalendarz Adwentowy Yves Rocher jest także dostępny w limitowanej wersji Premium (549 zł) która zawiera więcej pełnowymiarowych produktów zapakowanych w eleganckie pudełko z lusterkiem.

Niezależnie od wyboru, kalendarz adwentowy od Yves Rocher to gwarancja produktów najwyższej jakości. Świąteczne, zielono-złote opakowanie przewiązane czerwoną wstążką jest nie tylko piękną ozdobą i doskonałym prezentem; po odkryciu wszystkich niespodzianek może posłużyć jako pudełko do przechowywania biżuterii lub kosmetyków.

