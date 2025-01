Zima z Yves Rocher. Kultowe produkty marki w promocyjnych cenach

Długie wieczory uprzyjemnią pachnące kosmetyki w sam raz do domowego SPA. Na karnawałowe wyjścia idealnie sprawdzą się trwałe produkty do make-upu, a codzienną pielęgnację wzbogacą kremy z innowacyjnymi składnikami. Warto je mieć.

Odżywcze mleczko do ciała Masło Karite bio & Nagietek bio (cena: 42,50 zł zamiast 85 zł/390 ml) otula skórę niczym ciepły koc, przywracając jej komfort i nawilżenie. To zasługa organicznego masła shea oraz organicznego nagietka, który jest ceniony także za właściwości łagodzące. Z kolei peeling rozświetlający Pure Algue (cena: 26,50 zł zamiast 52,90 zł /75 ml) delikatnie złuszcza i dotlenia skórę dzięki mikroalgom pozostawiając ją odświeżoną i pełną blasku. Przeciwzmarszczkowy krem do twarzy na dzień Anti-Age Global (cena: 99,50 zamiast 199 zł) to prawdziwa perełka dla tych, którzy marzą o gładkiej i jędrnej skórze. Wyciąg z pączków roślinnych, który znalazł się w formule tego kremu, regeneruje i wzmacnia cerę, wyrównując koloryt i wygładzając zmarszczki. Delikatna formuła sprawdzi się nawet dla skóry wrażliwej.

W promocyjnej ofercie Yves Rocher można znaleźć kosmetyki, które pozwolą wyczarować olśniewający karnawałowy look, a jednocześnie idealnie sprawdzą się też w codziennym, naturalnym makijażu.

Satynowa pomadka do ust (cena: 42,50 zł zamiast 85 zł) dostępna w aż 25 kolorach, precyzyjnie podkreśla usta jednocześnie je pielęgnując dzięki olejkowi z pestek kamelii. Make-up trik: można jej używać także jako kremowego różu na policzki – lekkie muśnięcie i gotowe! Jeśli zależy Ci na wyrazistym spojrzeniu, sięgnij po tusz do rzęs Metamorphose (cena: 49,90 zł zamiast 99 zł). Ta formuła intensywnie pogrubia rzęsy i dodaje im spektakularnej objętości.

Kropla przyjemności

Yves Rocher to także bogaty wybór kompozycji zapachowych, idealnych na każdą okazję. Odrobina perfum to dopełnienie pięknego makijażu i najlepszej pielęgnacji.

Woda perfumowana Comme une Evidence (cena: 114,50 zł zamiast 229/50 ml). Te perfumy już zyskały miano kultowych. Kwiatowo-szyprowa kompozycja, stworzona przez Annick Mendaro to harmonijne połączenie aromatycznego i delikatnie cytrusowego olejku eterycznego z bergamotki z nutą delikatnej róży damasceńskiej. Głębię bukietu podkreśla drzewna woń olejku eterycznego z paczuli. Całość jest elegancka, zmysłowa i niezwykle kobieca.

i Autor: materiały prasowe Yves Rocher

i Autor: materiały prasowe Yves Rocher