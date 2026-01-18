Zimowa ekspansja znanej galerii handlowej – nowe, znane marki i odmienione przestrzenie wśród najemców

Rynkowe debiuty i ekspansje ulubionych marek Polaków

W grudniu 2025 roku do listy najemców z sektora beauty dołączyła luksusowa polska marka kosmetyczna HDRÈY. W butiku o powierzchni 140 mkw. klienci Wola Parku znajdą wysokiej jakości produkty do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. W październiku swój lokal, otworzyła natomiast marka Fale Loki Koki (70mkw.) oferująca akcesoria do stylizacji włosów.

We wrześniu marka obuwnicza Hey Dude zadebiutowała w Wola Parku z pierwszym polskim sklepem, o powierzchni blisko 90 mkw. z szeroką ofertą lekkich, stylowych butów dla całej rodziny. Następnie, w październiku, ofertę centrum handlowego wzbogacił New Yorker - sklep odzieżowy o imponującej powierzchni 1 380 mkw. W listopadzie do grona najemców dołączyła marka Snipes, oferująca najnowsze modele odzieży streetwearowej i sneakersów. Salon o powierzchni 410 mkw. otwarto 7 listopada 2025 roku.

Nowe lokalizacje oraz odświeżone koncepty

Nową lokalizację w Wola Parku zyska niebawem popularna polska marka odzieżowa dla kobiet NAOKO. Pop-up o powierzchni 220 mkw., który cieszył się dużą popularnością wśród klientów, zostanie ponownie otwarty na koniec stycznia na parterze, w okolicach Sephory. Na parter przeniósł się również salon WOJAS o powierzchni niemal 150 mkw., który 1 grudnia 2025 roku otworzył się w nowej odsłonie z całkowicie nową aranżacją. Pod koniec minionego roku do Wola Parku powróciła marka TOP SECRET, w nowej odsłonie salonu połączonej z ofertą GREEN POINT na powierzchni 220 mkw. W centrum przeprowadzono także drobne remonty i odświeżenia wybranych lokali gastronomicznych i usługowych, w tym KFC, Burger King oraz Kwiaciarnia, których witryny zyskały nowy wygląd.

Centrum stale wzbogaca swoją ofertę, zapewniając klientom dostęp do ulubionych marek. Kolejną z nich będzie CROCS, który zajmie lokal o powierzchni blisko 100 mkw., a jej otwarcie planowane jest w pierwszym kwartale 2026 roku.