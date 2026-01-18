Zimowa ekspansja znanej galerii handlowej – nowe, znane marki i odmienione przestrzenie wśród najemców

Warszawski Wola Park podsumowuje ostatnie miesiące pełne modowej transformacji podczas których oferta centrum wzbogaciła się o nowych najemców, a istniejące lokale przeszły modernizacje oraz relokacje. Do Wola Parku dołączyły marki HDRÈY, New Yorker, Hey Dude czy Snipes. Nowi najemcy oraz odświeżone salony flagowych marek konsekwentnie podnoszą standard oferty centrum, odpowiadając na aktualne trendy i potrzeby klientów.

Rynkowe debiuty i ekspansje ulubionych marek Polaków

W grudniu 2025 roku do listy najemców z sektora beauty dołączyła luksusowa polska marka kosmetyczna HDRÈY. W butiku o powierzchni 140 mkw. klienci Wola Parku znajdą wysokiej jakości produkty do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. W październiku swój lokal, otworzyła natomiast marka Fale Loki Koki (70mkw.) oferująca akcesoria do stylizacji włosów.

We wrześniu marka obuwnicza Hey Dude zadebiutowała w Wola Parku z pierwszym polskim sklepem, o powierzchni blisko 90 mkw. z szeroką ofertą lekkich, stylowych butów dla całej rodziny. Następnie, w październiku, ofertę centrum handlowego wzbogacił New Yorker - sklep odzieżowy o imponującej powierzchni 1 380 mkw. W listopadzie do grona najemców dołączyła marka Snipes, oferująca najnowsze modele odzieży streetwearowej i sneakersów. Salon o powierzchni 410 mkw. otwarto 7 listopada 2025 roku.

Nowe lokalizacje oraz odświeżone koncepty

Nową lokalizację w Wola Parku zyska niebawem popularna polska marka odzieżowa dla kobiet NAOKO. Pop-up o powierzchni 220 mkw., który cieszył się dużą popularnością wśród klientów, zostanie ponownie otwarty na koniec stycznia na parterze, w okolicach Sephory. Na parter przeniósł się również salon WOJAS o powierzchni niemal 150 mkw., który 1 grudnia 2025 roku otworzył się w nowej odsłonie z całkowicie nową aranżacją. Pod koniec minionego roku do Wola Parku powróciła marka TOP SECRET, w nowej odsłonie salonu połączonej z ofertą GREEN POINT na powierzchni 220 mkw. W centrum przeprowadzono także drobne remonty i odświeżenia wybranych lokali gastronomicznych i usługowych, w tym KFC, Burger King oraz Kwiaciarnia, których witryny zyskały nowy wygląd.

Centrum stale wzbogaca swoją ofertę, zapewniając klientom dostęp do ulubionych marek. Kolejną z nich będzie CROCS, który zajmie lokal o powierzchni blisko 100 mkw., a jej otwarcie planowane jest w pierwszym kwartale 2026 roku.

