Zimowa energia dla skóry. Czego jeszcze nie wiesz o mocy witaminy C?

Witamina C to królowa multifunkcjonalności – jest silnym przeciwutleniaczem, który chroni skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników i opóźnia procesy starzenia. Przyczynia się także do poprawy jej jędrności, ponieważ wspomaga produkcję kolagenu. Działa rozjaśniająco, niwelując szarość cery. „Potrafi” także hamować oraz regenerować uszkodzenia skóry powodowane promieniowaniem UV. Ale to jeszcze nie wszystko: dzięki właściwościom przeciwzapalnym z powodzeniem stosowana jest jako wsparcie w walce z trądzikiem lub podrażnieniami. To właśnie dzięki temu niezwykłemu przekrojowi zastosowań witamina C świetnie sprawdza się zimą, kiedy naszej cerze szczególnie potrzeba energii i rewitalizacji.

Moc w domowym SPA

Ze względu na swoją wszechstronność witamina C od lat odgrywa kluczową rolę w profesjonalnych procedurach kosmetycznych, zarówno regenerujących, jak i energetyzujących. To także prawdziwa perła zabiegów bankietowych, kiedy oczekujemy efektu „tu i teraz”. Coraz częściej pojawia się również w domowej pielęgnacji – nie bez powodu. Jej niezwykłe właściwości sprawiają, że stała się nieodłącznym elementem skutecznej rutyny pielęgnacyjnej. Zimą – to prawdziwy must-have.

– Witamina C zyskuje coraz większą popularność w domowej pielęgnacji, szczególnie zimą, kiedy skóra potrzebuje jeszcze intensywniejszego odżywienia i energii. Jej wszechstronne działanie pozwala jednocześnie ujędrnić, odświeżyć i wyrównać koloryt cery, a także wygładzić ją i przywrócić jej upragnioną równowagę – wyjaśnia Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®. – W linii SOLVERX® ELEMENT C zastosowano dwie formy witaminy C: etylowy kwas askorbinowy, uważany za jedną z najtrwalszych jej form, oraz tetraizopalmitynian askorbylu, będący z kolei jedyną formą rozpuszczalną w tłuszczach. Ich działanie wzmacnia kofeina, tworząc silny duet dla skóry potrzebującej energii, regeneracji i witalności. Połączenie tych składników aktywnych maksymalizuje efekt rewitalizacji, sprawiając, że cera wygląda na wypoczętą, odświeżoną i pełną blasku – dodaje.

Składnik, który trafia w sedno

O czym należy pamiętać w zimowej, domowej pielęgnacji? Kosmetolodzy wskazują, że warto sięgać po produkty regenerujące o prostych, krótkich składach, które dokładnie wychodzą naprzeciw potrzebom cery, działając „w punkt”.

– Praktyka pokazuje, że nasza skóra dobrze reaguje na proste składy, odpowiadające na jej podstawowe potrzeby. W tym przypadku – właśnie na potrzebę rewitalizacji po zimowym okresie, kiedy mamy do czynienia z eskalacją czynników zewnętrznych, takich jak zmiany temperatury, czy długotrwałe przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach. Wybierajmy rozwiązania oparte na mocy – jedynie i aż – dwóch lub trzech składników aktywnych, działających bardzo celnie. Proste składy dobrze wpisują się w aktualny, bardzo widoczny trend, ale przede wszystkim – świetnie działają, dając skórze potrzebny „power” – mówi Agnieszka Kowalska.

SOLVERX® ELEMENT C

ENERGIA i pobudzenie dla skóry, rewitalizacja - Witamina C + kofeina

dodaje energii i odświeża skórę,

wygładza, napina i przywraca skórze jędrność,

rozjaśnia przebarwienia,

skóra wygląda na bardziej wypoczętą, odświeżoną i pełną energii,

ELEMENT C to wielokierunkowe korzyści dla skóry