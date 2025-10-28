Zimowa magia Bretanii. Limitowana kolekcja od znanej marki beauty

La Gacilly ma w sobie coś z opowieści, do której chce się wracać – jak do zapachu z dzieciństwa albo ulubionej melodii, która niesie ukojenie. W tym miasteczku czas płynie w rytmie natury: powoli i z czułością.

Tegoroczne limitowane edycje kosmetyków Yves Rocher - Zimowe Owoce i Leśna Mandarynka przenoszą ten nastrój do codzienności i pomagają zatrzymać się na chwilę w przedświątecznym biegu.

Zimowe Owoce to kompozycja, która rozgrzewa zmysły i przyjemnie otula. Kojarzy się z ciepłem, zapachem rozpalonych świec i chwilami, które beztrosko można spędzić pod kocem. Zapach czerwonych owoców w połączeniu ze słodkimi nutami wanilii i kwiatów sprawia, że w jednej chwili przenosimy się do przytulnego wnętrza, gdzie liczy się spokój i błogi odpoczynek.

Z kolei Leśna Mandarynka to propozycja dla tych, którzy kochają cytrusowe, soczyste nuty. Ten rześki, owocowo-drzewny zapach przenosi w sam środek zimowego lasu. Aromat skórki z mandarynki i olejku pomarańczowego, przeplatający się z wonią sosnowych igieł, w mig dodaje pozytywnej energii i pobudza zmysły. W sam raz na mroźne, zimowe poranki.

Każda z limitowanych edycji została zamknięta w opakowaniach, które nawiązują do rodzinnej miejscowości Yves Rocher. Produkty mają odcień klasycznej, butelkowej zieleni, a opakowania zdobią rysunki rozświetlonych, kamiennych domków z La Gacilly, otoczonych świątecznym stroikiem.

Gotowe zestawy prezentowe spakowano w urocze pudełka w kształcie domków, przypominających te z serca Bretanii. Zostały ozdobione czerwonymi wstążkami, dzięki czemu można je zawiesić na choince i wprowadzić odrobinę francuskiej magii do każdego domu. W ich wnętrzach kryją się zarówno kultowe produkty Yves Rocher, jak i świąteczne edycje limitowane.

W limitowanych seriach – Zimowe Owoce oraz Leśna Mandarynka – mamy do wyboru zestawy kosmetyków (od 34,90 zł) oraz pojedyncze produkty, w tym m.in.:

Żel pod prysznic i do kąpieli – 24,90 zł/200 ml, 34,90/400 ml

Peeling do ciała – 47,90 zł/150 ml

Mgiełka do ciała i włosów – 59,90 zł/100ml

Balsam do ust – 17,90 zł/4,8g

Mleczko do ciała – 45,90 zł/390 ml

Żel do mycia rąk – 23,90 zł/190 ml

Krem do rąk – 21,90 zł/30 ml

Dyfuzor zapachowy do wnętrz – 89,90 zł/100ml

i Autor: Yves Rocher/ Materiały prasowe