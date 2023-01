Zimowa opieka dla Twojej skóry

To będzie Twój osobisty synonim wygody. Must have na domowy odpoczynek

Podobno „nie ma złej pogody, są tylko źle dobrane ubrania”. I rzeczywiście w wielu wypadkach nie warto rezygnować z zimowego spaceru tylko dlatego, że słupek rtęci spadł poniżej zera czy prószy śnieg. Odpowiednia garderoba i można w pełni korzystać z uroków tej pory roku. Ale tak jak należy pamiętać o czapce i szaliku, tak i skórę trzeba prawidłowo przygotować do wyjścia. Czubek nosa, policzki, dłonie, gdy zapomnimy rękawiczek – te partie ciała są szczególnie narażone na podrażnienia, a nawet odmrożenia. „Zimowe” kremy tworzą na skórze ochronny film, zmniejszający ryzyko nieprzyjemnych dolegliwości, takich jak pieczenie, uczucie ściągnięcia, łuszczenie, a nawet pękanie. W linii Nivelazione Skin Therapy WINTER od Instytutu Dermokosmetyków Ideepharm znajdziemy trzy produkty opracowane przez zespół specjalistów – krem do twarzy dla dorosłych, krem do twarzy dla dzieci i niemowląt oraz krem do rąk – które idealnie zadbają o skórę właśnie teraz. Bogate w witaminy, kwasy Omega, alantoinę, masło Shea czy pszczeli wosk pomagają utrzymać prawidłowy poziom nawilżenia, delikatnie natłuszczają i doskonale zabezpieczają skórę przed wiatrem, mrozem i nagłymi zmianami temperatur.

Zimowy krem regenerujący do twarzy skutecznie chroni przed mrozem, wiatrem i smogiem, a także zapewnia aktywną regenerację i odbudowę suchej skóry. Zawarte w nim składniki aktywne: witamina E, PP, B5, kwasy Omega 3 i 6 oraz alantoina zabezpieczają skórę narażoną na działanie niskich temperatur i suchego powietrza. Już od pierwszej aplikacji krem łagodzi dyskomfort suchej skóry i tworzy film ochronny zmniejszający ryzyko odmrożeń, a stosowany jako kuracja głęboko odżywia i regeneruje skórę, redukuje zaczerwienienia i podrażnienia naskórka, utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia i opóźnia procesy starzenia.

Zimowy krem kojący do twarzy dla dzieci i niemowląt (od 6. m. ż.) już od pierwszego zastosowania chroni przed nadmiernym wysuszeniem naskórka w wyniku zmian temperatur, tworzy film ochronny zmniejszający ryzyko odmrożeń oraz łagodzi i koi wrażliwą skórę najmłodszych. Jest to możliwe dzięki starannie dobranym składnikom aktywnym, takim jak pantenol, alantoina, olej ze słodkich migdałów, wosk pszczeli i masło Shea. Regularnie stosowany krem utrzymuje właściwy poziom nawilżenia, przywraca funkcje receptora witaminy D (VDR) oraz pozostawia delikatnie natłuszczoną skórę.

Zimowy krem odżywczy do rąk skutecznie chroni i odżywia skórę rąk narażoną na działanie niskiej temperatury, wiatru i suchego powietrza. Formuła bogata w masło Shea, glicerynę, mocznik i olej arganowy odbudowuje płaszcz hydrolipidowy, tworząc w ten sposób film zabezpieczający przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Ponadto, dzięki zawartości witamin A, E i F, kosmetyk regeneruje i wzmacnia płytkę paznokcia, a regularne stosowany przywraca skórze miękkość i elastyczność.

i Autor: Materiały prasowe Nivelazione

