Zimowa pielęgnacja skóry. O czym należy pamiętać?

Zdrowa i nawilżona cera to podstawa tegorocznego make-upu. Instagram podbija tzw. glass skin, czyli efekt skóry gładkiej jak tafla. Jest to koreański trend, którego sekretem jest odpowiednia pielęgnacja, przede wszystkim właściwy demakijaż (z zastosowaniem olejków), oczyszczanie (przy użyciu szczoteczki do twarzy), tonizacja, peeling oraz dokładnie nawilżenie skóry. Nie bój się korzystać ze zbawiennych właściwości olejków, stosuj peeling, najlepiej enzymatyczny i regularnie nawilżaj swoją twarz. Wbrew pozorom, również skóra tłusta potrzebuje odpowiedniego nawilżenia. Pamiętaj o kilku podstawowych krokach pielęgnacji i nigdy ich nie pomijaj. Są to:

demakijaż,

oczyszczenie twarzy - pianką bądź żelem do mycia twarzy,

tonik,

serum,

krem plus krem pod oczy.

Kosmetyki, które zagwarantują efekt glass skin

CHARLOTTE TILBURY MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR - serum przeciwzmarszczkowe

Magic Serum Crystal Elixir od Charlotte to bogate i niesamowicie wydajne serum do każdego rodzaju skóry, które rozjaśnia cerę i potęguje nawilżenie. Doskonale wyważona formuła na bazie wody, zawierająca 20% stężenie silnie działających składników aktywnych, może być stosowana pod krem nawilżający, krem przeciwsłoneczny i makijaż

i Autor: materiały prasowe Charlotte Tilbury

BASICLAB Stymulujące serum peptydowe 15% kompleksu peptydów, 5% kompleksu czynników wzrostu, mikroigły, Napięcie i Ujędrnienie

Stymulujące serum peptydowe o lekkiej, emulsyjno-żelowej formule, opracowane zostało w celu maksymalizacji penetracji składników aktywnych do głębszych warstw naskórka. Dzięki technologii mikroigieł oraz synergii z czynnikami wzrostu i peptydami, serum skutecznie poprawia elastyczność skóry i redukuje zmarszczki. Właściwości biostymulujące serum wpływają na zwiększenie jędrności i napięcia skóry.

i Autor: materiały prasowe BasicLab

DRUNK ELEPHANT C-Luma™ Hydrabright Serum — Serum z witaminą C

Dzięki temu silnemu przeciwutleniaczowi to rozjaśniające serum rozświetla, oczyszcza i nawilża skórę, pozwalając na uzyskanie wyraźnie promiennej cery o bardziej wyrównanym kolorycie. Dzięki delikatnemu koktajlowi z witaminy C i potrójnemu przeciwutleniającemu kompleksowi rozjaśniającemu, C-Luma™ działa również jako serum przeciw niedoskonałościom, które zmniejsza widoczność defektów hiperpigmentacyjnych i śladów pozostawionych przez wypryski, rozjaśnia koloryt cery... nie zapominając o natychmiastowym i długotrwałym działaniu nawilżającym.

i Autor: materiał prasowy Drunk Elephant

tołpa.®dermofaceenzyme.Serum-killerzaskórników

Serum-killer zaskórników sprawdzi się w pielęgnacji każdego rodzaju cery. Zawarte w produkcie niezbędne składniki redukują różne rodzaje zaskórników: otwarte, zamknięte oraz mikrozaskórniki. Formuła bogata jest w enzym keratolina, który odblokowuje pory, złuszczając czopujący je martwy naskórek. Dodatkowo kwas salicylowy 1% niweluje zalegające zanieczyszczenia, natomiast witamina CSAP5% rozjaśnia ciemne, utlenione masy sebum i złuszczonego naskórka. Preparat pozostawia skórę gładszą oraz redukuje ilość widocznych zaskórników. Przeciwdziała też powstawaniu nadmiaru sebum.