Zimowa pielęgnacji warta uwagi

Codzienna rutyna jest najczęściej dostosowana do potrzeb skóry, ale warto pamiętać, że bardzo ważnym elementem, który implikuje nam dobór kosmetyków, jest także pora roku. Na jesieni i w zimie najczęściej skórę złuszczamy, regenerujemy, odżywiamy i oczywiście chronimy przed różnymi czynnikami atmosferycznymi.

„Jesień to zawsze trudny okres dla skóry. Dopiero zregenerowała się po dużej dawce słońca i ciepła, a zagrożeniem staje się suche i mroźne powietrze. Suche przede wszystkim w pomieszczeniach, bo wilgotność drastycznie spada po włączeniu w nich ogrzewania. Dlatego o tej porze roku stosujmy nieco bogatsze formuły – zwłaszcza na noc. Zachęcam jednak do utrzymania w codziennej pielęgnacji serum. Tak, właśnie serum. Bo to one dostarczają nam maksymalnej ilości składników, których skóra teraz wybitnie potrzebuje. Nie bójmy się ich lekkich formuł, bo w przeciwieństwie do żeli są to skoncentrowane substancje aktywne, a nie „wodne” kosmetyki. Nawet lekkie mrozy nie są przeszkodą do stosowania tylko serum! Oczywiście, jeśli masz bardzo suchą skórę, zastosuj dodatkowo krem – na dzień zawsze z filtrem! O tej porze roku promieniowanie UVA operuje tak samo intensywnie jak latem (jego natężenie nie zależy od pory roku). Na codzienne stosowanie filtrów zwracaj szczególną uwagę, jeśli cały dzień spędzasz w pomieszczeniach z dużą liczbą okien (UVA przenika przez większość szyb) lub przez ekranem komputera i innych ekranów (promieniowanie fioletowo-niebieskie HEVL jest tak samo groźne jak UVA)” - mówi specjalista NIVEA, dermatolog Magdalena Łuczkowska.

3 X SERUM – 3 X EFEKT ODŻYWIENIA

Aby wesprzeć skórę, marka NIVEA w swojej gamie serum ma do wyboru aż 3 różne rodzaje, można je ze sobą łączyć jak również stosować oddzielnie. Wszystko zależne od tego, na jaką potrzebę skóry chcemy odpowiedzieć.

CELLULAR Expert Filler Hialuronowe Serum Wypełniające - dealnie nawilża i wypełnia zmarszczki.

CELLULAR Expert Lift 3-Strefowe Serum działa liftingująco, ale jednoczenie mocno nawilża skórę.

NIVEA Q10 Podwójnie aktywne serum z najnowszą technologią antyglikacyjną, dzięki której walczymy ze skutkami spożywania cukru.

SŁOŃCE, WIATR I MRÓZ

Idealnym dopełnieniem naszej dziennej rutyny jest krem z wysokim spf-em. Można nałożyć go już po odżywczym serum. Konsystencje zdecydowanie będą się uzupełniały. NIVEA jako ekspert ochrony przeciwsłonecznej ma dostępne spf-y, które są doskonałe na zimniejszy sezon, chroniąc skórę przed wiatrem i chłodem, np. Alpin Krem do twarzy z wysoką ochroną SPF 50, czy też takie działające na określony problem skórny jak w przypadku znanego już game changera Dark Spot Control LUMINOUS630® SPF 50+, redukującego przebarwienia rożnego pochodzenia.

CELLULAR EXPERT LIFT 3-STREFOWE SERUM

Formuła wzbogacona Bakuchiolem - roślinną alternatywą retinolu

Widocznie redukuje zmarszczki

Unosi kontur twarzy

Stymuluje odnowę komórkową

Pobudza produkcję 2 rodzajów kolagenu

NIVEA® CELLULAR EXPERT LIFT

CELLULAR EXPERT FILLER HIALURONOWE SERUM WYPEŁNIAJĄCE

Wypełnia skórę

Wyraźnie wygładza zmarszczki

Zawiera czysty Mikro Kwas Hialuronowy

Zapewnia skórze nawodnienie i czyni ją bardziej miękką

Ujędrnia i napina skórę, zmniejszając widoczność zmarszczek

Ujednolica i nawilża cerę, zapobiegając powstawaniu zmarszczek

NIVEA Q10 PODWÓJNIE AKTYWNE SERUM

Widocznie redukuje głębokie zmarszczki już w 2 tygodnie

Zapobiega powstawaniu nowych zmarszczek

Chroni skórę przed szkodliwym działaniem procesu glikacji

Zawiera najwyższą w naszych produktach koncentrację Czystego Koenzymu Q10

Stosowane razem z kremem na dzień ma 4x* silniejsze działanie

Idealne jako baza pod makijaż

Tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie

ALPIN KREM DO TWARZY Z WYSOKĄ OCHRONĄ SPF 50

Formuła, która nawilża i zabezpiecza skórę przed wysuszeniem

Chroni przed słońcem, zimnem i wiatrem

Wysoka ochrona SPF 50 przed promieniowaniem UVA i UVB

Wygodny format tuby 50ml sprawia, że możesz go mieć zawsze pod ręką

Odpowiedni dla wszystkich typów skóry

