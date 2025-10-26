Zimowe czary: najgorętsze trendy w makijażu na sezon 2025/2026

Skóra Pełna Blasku:

W kontrze do matowych wykończeń z poprzednich sezonów, zima 2025/2026 stawia na zdrowy, promienny wygląd cery. Kluczem jest uzyskanie efektu "glow from within" – skóry nawilżonej, rozświetlonej i naturalnie świeżej.

Podstawa: Lekkie, rozświetlające podkłady i kremy BB będą must-have. Unikaj ciężkich, kryjących formuł, które mogą podkreślać suchość skóry typową dla zimowych miesięcy.

Rozświetlenie: Nie ograniczaj się do tradycyjnego rozświetlacza na kościach policzkowych. Aplikuj go również na łuk kupidyna, wewnętrzne kąciki oczu oraz delikatnie na środek powieki, aby dodać spojrzeniu świeżości.

Pielęgnacja: Pamiętaj, że piękny makijaż zaczyna się od odpowiedniej pielęgnacji. Nawilżające serum, bogate kremy i maseczki rozświetlające to Twoi sprzymierzeńcy w osiągnięciu promiennej cery.

YVES SAINT LAURENT All Hours Glow - Podkład

Podkład do twarzy All Hours Glow od YSL to to Twój sposób na gładszą skórę z efektem naturalnego rozświetlenia – aż do 24 godzin. Oddychająca formuła wzbogacona kwasem hialuronowym, ekstraktem z jaśminu i niacynamidem zapewnia skórze komfort i działa pielęgnująco nawet po zmyciu makijażu. Ciesz się promiennym blaskiem, świeżym wyglądem i intensywną pielęgnacją skóry!

i Autor: YSL/ Materiały prasowe

SEPHORA COLLECTION BEST SKIN EVER - Uniwersalny korektor pod oczy

Dzięki możliwości regulacji krycia od średniego do wysokiego już pojedyncza aplikacja wystarcza, aby uzyskać optymalny poziom korekcji. Jego wyjątkowo delikatna i lekka konsystencja koryguje niedoskonałości skóry, pozostając niewyczuwalnym na skórze. Rozmywa drobne linie, redukuje oznaki zmęczenia i natychmiast wyrównuje koloryt skóry, zapewniając jej świeższy, bardziej promienny wygląd. Szeroki, ścięty aplikator pozwala na punktową lub pełną aplikację preparatu na twarzy.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

TATCHA The Dewy Skin Cream – Bogaty krem nawilżający

Ten bogaty krem nawilżający natychmiast zapewnia trzy razy więcej nawilżenia* dzięki zawartości kwasu hialuronowego, który nadaje skórze świetlisty blask i nie tylko. Udowodniono, że widocznie wypełnia drobne zmarszczki, zatrzymuje wilgoć i chroni przed stresem oksydacyjnym, dzięki czemu skóra staje się bardziej miękka i elastyczna.

i Autor: Tatcha/ Materiały prasowe

Subtelny Blask Różu na Policzkach:

Zimowy chłód naturalnie rumieni policzki – ten efekt zainspirował trend subtelnego różu o chłodnych tonach. Delikatne muśnięcie różem w odcieniach jagodowym, malinowym lub pudrowym ożywi cerę i doda jej młodzieńczego wyglądu.

Formuły: Kremowe róże doskonale wtapiają się w skórę, dając naturalny efekt, natomiast pudrowe formuły są idealne dla osób z cerą tłustą lub mieszaną.

Aplikacja: Nakładaj róż na szczyty kości policzkowych i delikatnie rozcieraj w kierunku skroni, aby uzyskać subtelny i świeży wygląd.

Konturowanie: Jeśli decydujesz się na konturowanie twarzy zimą, wybieraj chłodne odcienie bronzera i aplikuj je bardzo delikatnie, aby nie przytłoczyć naturalnego blasku skóry

NARS The Multiple - Wielofunkcyjny sztyft do makijażu

Kultowy, wielofunkcyjny sztyft autorstwa François Narsa powraca w 8 żywych i uniwersalnych odcieniach do policzków, ust i oczu. Formuła z możliwością stopniowania krycia pozwala uzyskać intensywny kolor już po jednym pociągnięciu, zapewniając długotrwały efekt. Przekształcająca się konsystencja kremu zmieniająca się w puder tworzy matowe wykończenie, które tuszuje drobne niedoskonałości twarzy.

i Autor: NARS/ Materiały prasowe

Kremowe bronzery od Inglota

Sticki można stosować nie tylko na całej twarzy, ale także na powieki i ciało. Dzięki kremowej formule, idealnie się rozprowadzają, pozostawiając naturalne, długotrwałe wykończenie, które wygląda świeżo przez cały dzień. Sztyfty wzbogacone są o składniki, które nie tylko upiększają, ale także pielęgnują. Olej kokosowy nawilża skórę, witamina E działa jako silny antyoksydant, a olej z pestek jabłka alpejskiego chroni skórę przed utratą wilgoci.

i Autor: Inglot/ Materiały prasowe

Powrót Klasycznej Czerwieni na Ustach:

Czerwień nigdy nie wychodzi z mody, ale w sezonie 2025/2026 powraca w wielkim stylu jako absolutny hit. Od głębokich bordo i burgundów po klasyczne, intensywne odcienie – czerwone usta dodadzą elegancji każdej stylizacji.

Formuły: Matowe pomadki o długotrwałej formule będą idealne na wieczorne wyjścia, natomiast kremowe i satynowe tekstury zapewnią komfort i nawilżenie w ciągu dnia.

Kontur: Precyzyjnie obrysowane usta wracają do łask. Użyj konturówki w odcieniu zbliżonym do pomadki, aby nadać ustom idealny kształt i zapobiec rozmazywaniu się koloru.

CHARLOTTE TILBURY Hollywood Beauty Icon - Matte Revolution - Pomadka do ust

Pięć kolorów matowych i nowoczesnych pomadek w nawilżającej i nagradzanej formule Matte Revolution od Charlotte. Łącz nagradzane pomadki Hollywood Beauty Icon z kredkami Lip Cheat Charlotte, aby nadać ustom kształt, a jednocześnie uniknąć rozmazania i zostawiania śladów.