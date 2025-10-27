Zimowy makijaż w rytmie "Dziadka do Orzechów": Magia świąt na Twojej twarzy

Oczy jak Migdały Cukrowe

Podobnie jak słodkie migdały cukrowe z Krainy Słodyczy, Twoje oczy mogą stać się prawdziwą ozdobą zimowego makijażu. Postaw na bogate, głębokie kolory, które przywodzą na myśl świąteczne dekoracje i kostiumy z baletu.

Cera Muśnięta Zimowym Chłodem

W zimowym makijażu inspiracje "Dziadkiem do Orzechów" widoczne są również w podejściu do cery. Chcemy uzyskać efekt świeżej, promiennej skóry, muśniętej lekkim mrozem.

Usta Jak Lukier

Usta w zimowym makijażu mogą być zarówno wyraziste, jak i subtelne – wszystko zależy od Twojego nastroju i okazji. Inspirując się słodkościami z baletu, możemy postawić na intensywne kolory lub delikatne połyski.

essence - Kurtyna w górę dla słodkości!

Uwaga wszystkie beauty baletnice: wraz z edycją limitowaną NUTS ABOUT YOU marka essence podnosi kurtynę magicznej zimowej bajki rozgrywającej się między salą baletową a kosmetyczką. Zainspirowana klasycznym Dziadkiem do orzechów i trendem balletcore, kolekcja łączy delikatne odcienie, urocze wzory i błyszczące tekstury w wymarzonym spektaklu. Balsam do ust w kształcie śnieżnej kuli, róż do policzków z wytłoczonym motywem Dziadka do orzechów i rozświetlacz mieniący się jak magiczny pył – każdy produkt zajmuje centralne miejsce w tej zimowej prezentacji kosmetyków, opowiadając swoją własną małą historię

i Autor: essence/ Materiały prasowe

