Zmysłowa bielizna na święta. Poczuj się dobrze we własnej skórze

STYLOWY FESTIVE SEASON

Zanim zasiądziemy w najbliższym gronie przy wigilijnym stole, przez cały grudzień spotykamy się z przyjaciółmi i znajomymi, rozkoszując się przedświąteczną atmosferą. Niezależnie, czy jest to domówka u znajomych, czy godzina spędzona z przyjaciółką nad filiżanką czekolady, must have grudniowych stylizacji to niezaprzeczalnie grube, mięsiste swetry oversize. Doskonale skomponuje się z nimi wygodna, ale ultrakobieca bielizna. Odsłaniając jej rąbek, dodasz stylizacji lekkości i tajemniczości. Postaw na biustonosz bezfiszbinowy AMOURETTE CHARM SHIMMER, który fasonem przypomina top. Teraz dostępny jest w pięknym odcieniu szlachetnego złota. Doskonale podtrzymuje biust, a przy tym jest miękki i naturalnie szykowny.

Zobacz także: Magiczny przewodnik prezentowy na święta

NIE TYLKO CZERWIEŃ

Podczas kolacji wigilijnej czy w dni świąteczne – czerwień w każdym wydaniu wpisana jest w bożonarodzeniowy dress code. Zadbaj o stylizacje w najdrobniejszym szczególe, zaczynając od dobrania odpowiedniej bielizny. Postaw na jeden z wariantów kultowego modelu Triumph – AMOURETTE w odcieniu gęstego wina lub stonowanego burgundu. Elegancja, styl, perfekcyjne dopasowanie i niebywały komfort – to esencja tej linii, której znakiem rozpoznawczym są niewątpliwie koronki, nadające jej zmysłowości i wyrafinowania. Niestandardowa alternatywa to klasycznejczerwieni? Wybierz koronkowy biustonosz AMOURETTE 300 w niebanalnym odcieniu głębokiego fioletu, ze złotym obszyciem dodającym wyrafinowania. Dostępny w wielu fasonach i szerokiejrozmiarówce jest flirtem ultrakobiecości z elegancją.

ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ

Szczególnie w czasie świąt czujemy, co jest dla nas naprawdę ważne: aby na chwilę zatrzymać się i cieszyć pięknymi chwilami. Zadbaj więc o cudowną, pełną relaksu i radości atmosferę zgodną zWaszymi oczekiwaniami – nie tylko przy wigilijnym stole, ale także oglądając rodzinnie filmy na kanapie czy leniwie popijając gorącą czekoladę przy kominku w górach. Zaopatrz się w kraciaste piżamy ze świątecznym akcentem, miłe dla ciała szlafroki i gładkie satynowe koszule. Warto, by wyjątkowa oprawa towarzyszyła od świtu do nocy. Nie śpiesz się, rozkoszuj się chwilą, spędzaj czas tak, jak lubisz i pozwól sobie na tzw. nic nierobienie

i Autor: materiały prasowe Triumph

i Autor: materiały prasowe Triumph

i Autor: materiały prasowe Triumph