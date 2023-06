i Autor: Materiały prasowe GUESS

Moda na zimę

Zmysłowa i pełna kolorów moda na jesień i zimę. Złota era Hollywood i szlachetne materiały. To będziemy nosić

Kolekcja Marciano by GUESS na jesień-zimę 2023 zabiera nas w podróż w czasie do fascynującego świata tajemniczych nieznajomych i femme fatale ze złotej ery Hollywood. Miłość Marciano do eleganckich krojów, egzotycznych nadruków, szlachetnych tkanin i dopracowanych detali powraca w zachwycającej gamie ekskluzywnych motywów i sezonowych odcieni. Kobieta Marciano by GUESS jest gotowa poszerzać swoje horyzonty, otulona w zwiewne tkaniny i odważne projekty z akcentem retro. Mężczyzna Marciano przygotowuje się elegancką przygodę w dopasowanych stylizacjach z luksusowym, nostalgicznym akcentem.