Zmysłowe perfumy na jesień od znanej marki! Luksus w nowej odłonie. Kochasz włoskie zapachy? Pokochasz te flakony

Jesienne Perfumy Damskie: Ciepło i Zmysłowość

Kiedy letnie, lekkie nuty ustępują miejsca głębszym akordom, jesienne perfumy damskie stają się bardziej wyraziste i zmysłowe. Szukamy zapachów, które niczym miękki szal otulą nas w chłodniejsze dni.

Dominujące nuty:

Wanilia: Dodaje słodyczy i ciepła, tworząc przytulną atmosferę.Paczula: Ziemista i lekko dymna, nadaje perfumom głębi i charakteru.Drzewo sandałowe: Kremowe i balsamiczne, wprowadza element elegancji i spokoju.Przyprawy (cynamon, goździki, kardamon): Rozgrzewają zmysły i dodają orientalnego akcentu.Nuty owocowe (śliwka, figa): Słodkie i soczyste, ale w bardziej dojrzałej i wytrawnej odsłonie niż latem.Kwiaty (róża, jaśmin w bogatszych interpretacjach): Zyskują na intensywności i często łączą się z nutami drzewnymi lub przyprawowymi.

Jesienne Perfumy Męskie: Elegancja i Charakter

Męskie perfumy na jesień charakteryzują się głębią i wyrazistością. To czas na aromaty, które podkreślają siłę i elegancję, a jednocześnie otulają ciepłem w chłodniejsze wieczory.

Dominujące nuty:

Nuty drzewne (cedr, wetiwer, drzewo gwajakowe): Dodają solidności i męskiego charakteru.

Skóra: Elegancka i intrygująca, nadaje perfumom luksusowy charakter.

Tytoń: Ciepły i lekko słodkawy, wprowadza element nonszalancji i wyrafinowania.

Przyprawy (czarny pieprz, gałka muszkatołowa): Pikantne i rozgrzewające, dodają energii.

Bursztyn: Ciepły i żywiczny, zapewnia trwałość i głębię kompozycji.

Nuty ziołowe (szałwia, rozmaryn): Dodają świeżości z aromatycznym twistem.

Marka POLICE może poszczycić się nowym projektem zapachów.

Nie są to flakony w kształcie, który jest kojarzony z klasycznymi dla marki czaszkami.

Nietuzinkowe flakony maja formę monety (jednodolarówki)

RICH GUY w kolorze żółtego złota dla mężczyzn

RICH GIRL w kolorze różowego złota dla kobiet

POLICE Rich Girl

Zapach otwiera się soczystą maliną i chłodnym sorbetem, które nadają lekkość i świeżość Bergamotka wnosi cytrusowy aromat, a różowy pieprz dodaje wyrazistego, pikantnego akcentu. W sercu zapachu rozkwita jaśmin sambac, intensywny i zmysłowy, spleciony z promiennym kwiatem pomarańczy oraz pudrowym fiołkiem, który otula całość miękką, romantyczną aurą. Bazę tworzy głęboka mieszanka amberwood, drzewa sandałowego, które dodaje kremowej elegancji i wanilii spajającej wszystko słodką, uwodzicielską nutą.

i Autor: Police/ Materiały prasowe

POLICE Rich Guy

Otwarcie zapachu zachwyca imbirem nigeryjskim, który wnosi pikantną świeżość, oraz wodną nutą Cascalone®, dodającą lekkości i przestrzeni. Czarny pieprz podkreśla charakter kompozycji ostrym, wyrazistym akcentem. Serce kompozycji zaskakuje połączeniem ziołowego, głębokiego absyntu, promiennego kwiatu pomarańczy oraz intensywnych liści tytoniu, które nadają kompozycji wyrazistość i nieco buntowniczy duch. Bazę tworzy otulająca mieszanka. Fasola tonka dodaje słodyczy i ciepła, zamsz wnosi aksamitną miękkość, a ambrowe nuty drzewne nadają głębię i elegancję, pozostawiając zmysłowy ślad