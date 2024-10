Znajdź chwilę dla siebie i odetchnij – odkryj moc codziennych rytuałów pielęgnacyjnych

Nieustanny pośpiech towarzyszy dziś niemal każdej z nas, nie powinien on jednak odbierać nam prawa do momentów tylko dla siebie. Może nie masz czasu na codzienną jogę czy długie spacery, ale chwilę wytchnienia możesz znaleźć w małych, zwykłych czynnościach – np. podczas pielęgnacji. Niezależnie od tego, czy będzie to nałożenie ulubionej maseczki, czy dłuższa wieczorna kąpiel – każdy taki moment jest ważny i potrzebny. Wprowadzenie do swojej rutyny niewielkich rytuałów to prosty sposób na oderwanie się od codziennych obowiązków i poświęcenie kilku minut wyłącznie sobie. Dzięki temu zyskuje nie tylko nasz wygląd, ale również czujemy się lepiej.Dla głębszego odprężenia, możesz zorganizować sobie domowe spa. Zapal aromatyczną świecę lub kadzidełka i włącz ulubioną muzykę. Następnie przygotuj kąpiel – do wody dodaj ulubiony olejek eteryczny oraz płatki suszonych kwiatów. W prosty sposób zrobisz również domowy peeling – wystarczy, że wymieszasz cukier z oliwą lub wykorzystasz fusy po zaparzonej kawie. Na koniec możesz wykonać relaksujący masaż ciała, wmasowując odrobinę olejku arganowego – pomaga to poprawić krążenie i ujędrnić skórę.

Aby pielęgnacja stała się jeszcze przyjemniejsza, warto zadbać o kosmetyki odpowiadające naszym potrzebom. Dla miłośniczek owocowych, soczystych zapachów idealnie sprawdzą się produkty do ciała i włosów od so!flow by Vis Plantis, które zapewnią natychmiastowy efekt świeżości, nawilżenia i odżywienia. Ich działanie oparte zostało na adaptogenach, czyli składnikach przywracających naturalną równowagę ciała i umysłu. Wśród dostępnych kosmetyków znajdziemy m.in. takie produkty jak: humektantowy szampon do codziennego stosowania o zapachu orzeźwiającego koktajlu tropikalnego, wygładzające serum z efektem botoksu oraz rewitalizującą maskę do włosów farbowanych o zapachu słodkiej śliwki i jeżyny, a także zmysłowy olejek i mleczko do ciała o aromacie soczystej pomarańczy z kardamonem.

– Harmonia między ciałem a umysłem przyświeca marce so!flow od początku jej istnienia, zwłaszcza w obliczu licznych wyzwań, jakie stawia przed nami codzienność. Dlatego też w naszych kosmetykach jednym z kluczowych składników są adaptogeny – naturalne roślinne substancje, które nie tylko wzmacniają skórę i włosy, ale także pomagają organizmowi w odzyskaniu wewnętrznej równowagi. Już na etapie projektowania opakowań chcieliśmy, aby nasze produkty pełniły zarówno funkcję pielęgnacyjną i pięknie pachniały, jak i dostarczały przyjemności pozostałym zmysłom. Stąd pomysł na pastelowe, łagodne kolory, uprzyjemniające codzienne czynności w zaciszu domowej łazienki. Na etykietach umieściliśmy również fragmenty tekstów znanych piosenek, które mogą przypominać o radosnych chwilach i inspirować do czerpania przyjemności z własnych rytuałów selfcare – mówi Dominika Salachna, Brand Manager marki so!flow.

Mały moment, wielka ulga

Z początkiem października marka so!flow ruszyła z kampanią „Odetchnij”, która ma na celu przypomnienie, jak istotne jest odnalezienie w codzienności przestrzeni tylko dla siebie. To zaproszenie do zatrzymania się i zatroszczenia o własne samopoczucie oraz małe momenty, które mogą przynieść wielką ulgę. Kampania „Odetchnij” pokazuje, że drobne przyjemności często są na wyciągnięcie ręki, a dbając o siebie, tworzymy jednocześnie lepszą wersję własnej osoby, co przekłada się na naszą relację z otoczeniem.

i Autor: materiał prasowy Vis Plantis

