Znana marka beauty rozpieszcza nowościami na początku 2026 roku

Nowości Yves Rocher

Woda perfumowana Bouquet Ambré z kolekcji Pleines Natures - 100ml/299 zł

Bouquet Ambré to nowoczesna interpretacja jednego z najbardziej szlachetnych składników perfumiarstwa – irysa. Kompozycja inspirowana jest krajobrazem o świcie, gdy rozpraszająca się mgła odsłania dziką naturę Bretanii skąpaną w złocistym świetle. Zapach tworzy elegancki, kwiatowy bukiet, w którym pudrowa i zmysłowa nuta irysa łączy się z kremowym kadzidłem oraz świeżą, lekko gorzką nutą pomarańczy sewilskiej.

W kompozycji wykorzystano starannie wyselekcjonowane surowce. Irys, uznawany za jeden z najbardziej ekskluzywnych składników perfum, przechodzi wieloletni proces suszenia i dojrzewania, który pozwala wydobyć jego charakterystyczny, pudrowo-aksamitny aromat. Świeżości dodaje esencja z pomarańczy sewilskiej uprawianej w regionie Morza Śródziemnego, natomiast kadzidło pozyskiwane w sposób zrównoważony w północnej Somalii wnosi do zapachu głębię oraz subtelnie korzenne, świetliste akcenty.

Micro-serum intensywnie rozświetlające Anti-Âge Global - 30ml/269zł

Linia Anti-Âge Global, obecna na rynku od 2012 roku, stała się ikoną pielęgnacji przeciwstarzeniowej i jedną z najchętniej wybieranych serii przez klientki marki. Tylko w 2024 roku sprzedano ponad 5 milionów produktów Anti-Âge Global — czyli 1 kosmetyk co 10 sekund. Po kilkunastu latach Yves Rocher wzbogaca formuły kosmetyków z tej serii o roślinę Achillea Maritima. Uzyskany z niej ekstrakt, bogaty w polifenol, posiada o 70% większą moc antyoksydacyjną niż resweratrol(1), co wspiera ochronę komórek skóry przed stresem oksydacyjnym i widocznymi oznakami starzenia.

Nowością w gamie Anti-Âge Global jest opatentowany we Francji, najbardziej skoncentrowany kosmetyk w całej serii – Micro-serum intensywnie rozświetlające. Nasycone najwyższą regenerującą mocą 3 milionów botanicznych komórek Achillea

Maritima(3), wzbogacone o 40 000 cennych mikroperełek, serum wykorzystuje technologię Pro-Radiance(4), aby wydobyć młodzieńczy blask skóry.

Serum działa kompleksowo na 10 widocznych oznak starzenia:

redukcja zmarszczek i drobnych linii

wygładzenie i ponowne wymodelowanie konturów twarzy

opóźnienie powstawania przyszłych zmarszczek

zagęszczenie, ujędrnienie i poprawa elastyczności skóry

redukcja przebarwień, wyrównanie kolorytu

promienność, przejrzystość i udoskonalona struktura skóry.

Dzięki technologii Pro-Radiance, łączącej Aphloiol, ekstrakt z Lilaka, Algi Tęczowe i 40 000 złotych mikroperełek, serum wzmacnia 7 czynników świetlnych skóry, takich jak blask, odbicie światła czy świeżość cery.

KONSYSTENCJA: Żelowa formuła w 98% oparta na składnikach pochodzenia naturalnego.

SPOSÓB STOSOWANIA: Nakładać rano i wieczorem przed zastosowaniem kremu, rozprowadzając od wewnętrznej ku zewnętrznej części twarzy.

EFEKTY: Wszystkie oznaki starzenia zostają skorygowane, a 7 czynników świetlnych skóry wzmocnione. Struktura skóry zostaje udoskonalona, odbija światło i emanuje blaskiem, zapewniając świeży, promienny wygląd.

Dzięki Micro-serum intensywnie rozświetlającemu, Yves Rocher oferuje dziś kompleksową pielęgnację, która działa zarówno na widoczne oznaki starzenia, jak i na źródła biologicznych zaburzeń komórkowych, przywracając młodzieńczy blask skóry i wzmacniając jej naturalny potencjał regeneracyjny.

Mascara Miraculeuse Définition - 99 zł

Od ponad 65 lat Laboratoria Yves Rocher czerpią z potencjału roślin, tworząc kosmetyki do makijażu i pielęgnacji oparte na skutecznych, bioinspirowanych składnikach pochodzenia naturalnego.

Nowa mascara Miraculeuse Définition została opracowana z myślą o maksymalnym podkreśleniu spojrzenia. Hybrydowa formuła łączy makijażową precyzję, właściwości pielęgnacyjne oraz składniki pochodzenia naturalnego. Organiczna woda z bławatka, pozyskiwana z roślin uprawianych na polach Yves Rocher w La Gacilly, działa kojąco na wrażliwą okolicę oczu, dzięki czemu produkt jest odpowiedni także dla osób o wrażliwych oczach oraz noszących soczewki kontaktowe. Olejek rycynowy, znany ze swoich właściwości wzmacniających i odżywczych, pomaga zwiększyć odporność rzęs, wspierając ich zdrowy wygląd i kondycję. Zakrzywiona, precyzyjna szczoteczka z elastomeru dokładnie rozdziela i pokrywa każdą rzęsę, zapewniając efekt większej objętości i długości, dzięki czemu spojrzenie wydaje się natychmiast bardziej wyraziste.