Znana marka modowa z przełomowym zapewnieniem. 10 lat gwarancji na ubrania

Jesteśmy z naszymi klientkami i klientami nie przez sezon, nie przez chwilę, ale towarzyszymy im długie lata. A dzisiaj chcemy powiedzieć nawet więcej: zostajemy z wami na zawsze. Taka deklaracja zobowiązuje. Wymaga wyjątkowej odwagi, perfekcyjnej organizacji i przede wszystkim szacunku dla wartości, które wyznajemy w TATUUM, i dziedzictwa, z którego wyrośliśmy. Od lat szczycimy się poziomem reklamacji poniżej 1%. Nie poprzestajemy jednak na tym wyniku i chcemy być jeszcze lepsi. Dlatego wprowadzamy gwarancję na nasze ubrania na okres aż 10 lat. Jednocześnie uruchamiamy dożywotnią ochronę serwisową – mówi Paweł Kapłon, prezes TATUUM.

TUUGETHER FOREVER to więcej niż program lojalnościowy. To rewolucja w myśleniu o bezpieczeństwie konsumenckim. Nie można mówić o jakości premium w modzie bez wzięcia odpowiedzialności za trwałość produktu. TATUUM jako pierwsza marka odzieżowa w Europie wprowadza dziesięcioletnią gwarancję na ubrania połączoną z usługą dożywotniego serwisu dla członków swojego klubu lojalnościowego TATUUM TUUGETHER. Program TUUGETHER FOREVER zmienia więc reguły gry w branży fashion, wyznacza nowe standardy, a TATUUM czyni punktem odniesienia dla innych firm, które chcą działać w sposób zrównoważony.

Równocześnie rozpoczęła działanie TATUUM Longevity Foundation – fundacja, której misją jest w szczególności wspieranie inicjatyw promujących długowieczność w modzie.

Pomaganie i uświadamianie mamy w DNA od lat. Jestem osobiście dumny, że w końcu możemy dzielić się dobrem systemowo, właśnie poprzez naszą fundację. W niebywale pędzącym i zwariowanym świecie mody, zdominowanym przez fast fashion, potrzebny jest silny i wyraźny głos, który wskaże to, co autentyczne, i wyjaśni, na czym polega odpowiedzialna moda. Potrzebne jest też wsparcie dla niszowych i długowiecznych inicjatyw, które nigdy nie ujrzałyby światła dziennego bez takiego partnera, jakim jest nasza fundacja – mówi Paweł Kapłon.Przywiązanie do trwałości i dziedzictwa, na których zasadza się zarówno idea programu TUUGETHER FOREVER, jak działalność TATUUM Longevity Foundation, widać w najnowszej kolekcji kapsułowej marki otwierającej sezon jesień-zima 25/26. To kolekcja, która powstała z miłości do rzetelnego krawieckiego rzemiosła, z niezłomnej wiary w prymat jakości i z przekonaniem, że to ubranie ma służyć nam, a nie my jemu.

Piasek i wrzosy. Oliwki i czekolada. Kolekcja ujmuje nowoczesną, bezpretensjonalną elegancją i potwierdza, że zespół projektowy pozostaje wierny filozofii marki. Bo TATUUM to moda, która nie wychodzi z mody. Jak w haśle przewodnim nowego sezonu – TUUGETHER FOREVER. Modę odporną na kaprysy rynku definiują dwie naczelne wartości: jakość i ponadczasowość. Jakość – bo wysokiej klasy ubranie jest w stanie przeżyć takie, które zostało uszyte naprędce, by wpisać się w przelotny trend. I ponadczasowość – która decyduje o tym, że niezależnie od tego, jakie kroje czy kolory dominują w danym sezonie, zawsze wygląda się dobrze.

Nie rzucamy słów na wiatr. Wiemy, że nasze klientki noszą ubrania TATUUM nawet po kilkanaście lat. Wracają do nich, bo nasze wzornictwo pozostaje uniwersalne, oryginalne, autentyczne i prawdziwe. I co równie ważne – trwałe. Dba o to sztab technologów i konstruktorów. Przed rozpoczęciem produkcji każdy model przechodzi testy potwierdzające jakość. Dziś, gdy większość firm przyspiesza tempo, my stawiamy jeszcze bardziej na trwałość i ponadczasowość – i to jest nasza prawdziwa wartość - mówi Izabella Cichocka, dyrektorka kreatywna marki.TATUUM, jak przystało na markę współtworzoną między innymi przez byłych włókienników łódzkiej Telimeny, pozostaje wierne zasadom tradycyjnego krawiectwa. Każdy detal ma znaczenie, a kunszt wykonania jest wpisany w konstytucję marki.

W TATUUM pielęgnujemy praktyki, które wyparł już dawno rynek fast fashion. Za nasze produkty odpowiadają ludzie, którzy wyrośli w łódzkiej tradycji włókienniczej – nie mieści im się w głowie kompromis jakościowy a wykonanie na najwyższym poziomie to także ich wielka osobista satysfakcja – podkreśla Paweł Kapłon.Szacunek wobec wysokiej klasy rzemiosła potwierdzają składy użytych tkanin, komfortowe kroje i ściegi godne krawieckich mistrzów.

Swetry powstają z wełny merino i kaszmiru. W kolekcji znalazły się także płaszcze z wełny double face – konstruowane bez podszewki, tak jak u najlepszych mistrzów, którzy podkreślają, że pod podszewką można ukryć wpadki i niedociągnięcia. Mamy świetnie skrojone garnitury – dające poczucie pewności siebie, a jednocześnie lekkie i komfortowe. Kobieta w ubraniu TATUUM nie czuje się przebrana ani ograniczona. Taki efekt nie jest łatwy do osiągnięcia - wymaga wiedzy o konstrukcji, technologii, niciach, ściegach i tkaninach. I właśnie taka wiedza wyróżnia zespół produktowy TATUUM – mówi Izabella Cichocka.

Nie bez powodu do kampanii promującej kolekcję zaproszono międzypokoleniowy skład modelek: Lidię Popiel, Ewę Witkowską, Zuzannę Bijoch, Julię Banaś i Maddie Kulicką.

Lidia Popiel, ikona polskiej sceny artystycznej, fotografka i modelka, od dekad uznawana za jedną z najlepiej ubranych kobiet w Polsce. Jej obecność to esencja ponadczasowej elegancji, subtelnej, autentycznej, odpornej na upływ czasu. „Najlepiej czuję się w ubraniach, jeśli wiem, że powstały dzięki pracy osób wkładających w nie swoje serce, doświadczenie i wiedzę. To właśnie dla mnie oznacza doskonałe rzemiosło – ubrania, które chcę nosić, bo łączą w sobie kunszt i szlachetność wykonania” – mówi Lidia Popiel.

Ewa Witkowska, top modelka lat 90., jedna z pierwszych Polek, które podbiły światowe wybiegi. Magnetyczna klasyka, która jest fundamentem jej stylu, to bezcenna wartość w świecie mody.

Zuzanna Bijoch, globalna ambasadorka polskiego modelingu, która pracowała dla domów mody takich jak Dior, Valentino, Alexander McQueen czy Prada. Łączy naturalność z profesjonalizmem, uosabiając nowoczesną, świadomą elegancję.

Julia Banaś, charakterystyczna, bezkompromisowa, wyróżniona przez „Vogue” w gronie najbardziej obiecujących twarzy mody. Jej kariera to manifest odwagi i oryginalności, przełamywania schematów. „Jak rozumiem długowieczność w modzie? To ubrania, które trwają przy mnie. Nie dlatego, że są tylko solidne, ale dlatego, że każdego roku wciąż czuję się w nich dobrze. Bo dobry design nie starzeje się – rozwija się razem ze mną. To właśnie jest esencja prawdziwej długowieczności” – podkreśla Julia Banaś.

Maddie Kulicka, głos młodego pokolenia polskich modelek, błyskawicznie zdobywająca angaże w kampaniach i pokazach największych domów mody. Bezpretensjonalna, autentyczna, świetnie wpisuje się w definicję nowej kobiecości.

Dobierając bohaterki do nowej kampanii, zależało nam, aby czuły modę tak jak my. Na co dzień obcują z esencją mody, jednak wszystkie prywatnie stawiają na ponadczasowe ubrania, wybierają klasykę i wygodę. I jak widać, niezależnie od wieku. I pod tym względem znakomicie pasują do TATUUM – mówi Paweł Kapłon.

Za realizację kampanii byli odpowiedzialni fotograf Łukasz Pukowiec i operator obrazu Łukasz Jaśniak. Zdjęcia Pukowca, jednocześnie wysmakowane i naturalne, publikowały magazyny „Interview”, „Another” czy „i-D”. Fotograf współpracował także z największymi światowymi domami mody: Yves Saint Laurent, Dior, Celine, Chanel czy Louis Vuitton. Z kolei Jaśniak, mistrz zarówno monumentalnych, jak i subtelnych form wideo, realizował projekty dla „Vogue Travel” oraz marek takich jak Pandora czy Etam.