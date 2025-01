Znana sieć kawiarni szykuje niespodzianki dla klientów

Odkryj viralowy zestaw do ust Lifter Combo od Maybelline New York!

Systematyczny rozwój

Marka Starbucks obecna jest w Polsce już prawie 16 lat, bo od 2009 roku. Tylko w minionym, 2024 roku, kawiarnie sieci pojawiły się w nowych miastach, np. w Radomiu i Gliwicach, a łączna liczba jej kawiarni przekroczyła 80. W styczniu 2025 roku dołączyła do tej listy także pierwsza kawiarnia w Nowym Sączu.

„Nasze kawiarnie to miejsca, gdzie każdy może czuć się sobą. Chcemy, aby nasi Goście spędzili tu dobrze czas, czuli się jak u siebie. Zależy nam, aby jak największa ilość naszych sympatyków mogła mieć na co dzień swoje ulubione napoje na wyciągnięcie ręki, stąd otwarcia również w mniejszych miejscowościach” – mówi Vedran Modric, dyrektor operacyjny Starbucks Polska.

Starbucks dba również o modernizację swoich lokali. W 2024 roku odświeżono 8 kawiarni, a w 2025 roku planowane są kolejne renowacje, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby Gości. Odnowione miejsca zyskują nowoczesny wygląd oraz rozwiązania technologiczne, takie jak cyfrowe menuboardy, które zastępują tradycyjne, drukowane menu. Ponadto, każda z lokalizacji ma swój własny, unikalny charakter, dopasowany do danego miejsca. Kawiarnie różnią się pod wieloma względami – raz są to wolnostojące kawiarnie o nowoczesnym stylu, a raz niewielkie wyspy w galeriach handlowych. Każda z lokalizacji jest inna, ale dzięki temu wyjątkowa i ma swoją niepowtarzalną atmosferę.

„W tym roku planujemy dalsze renowacje i będziemy kontynuować poszukiwania nowych, wyjątkowych lokalizacji dla naszych kawiarni, co pozwoli nam być jeszcze bliżej naszych sympatyków.” - dodaje Vedran Modric, dyrektor operacyjny Starbucks Polska.

Zaskakujące nowości

W 2024 roku Starbucks wprowadził szereg nowych smaków i dodatków, które stanowiły odpowiedź marki na zmieniające się trendy.„Nieustannie wdrażane innowacje w menu, stały się już poniekąd naszym znakiem charakterystycznym. Dążymy do tego, by stale zaskakiwać i zachwycać swoich klientów nietuzinkowymi kombinacjami, które dostarczą im niecodziennych doznań smakowych. I tak na przykład lato 2024 minęło nam pod znakiem kaskady orzeźwiających smaków, kolorów i zabawy z nowymi, smakowymi piankami typu Cold Foam od Starbucks. Kawowi eksperci marki przetestowali różnorodne połączenia i zaproponowali letnie REMIXY, łącząc najpopularniejsze napoje marki z wyjątkowymi smakami i kremowymi teksturami naszych pianek.” – mówi Paula Chudzińska, Brand Manager Starbucks Polska.

Pianki Cold Foam to tylko jedna z dostępnych w sieci możliwości personalizacji, które pozwalają stworzyć własną, niepowtarzalną kompozycję. Kawiarnie Starbucks to miejsce, gdzie priorytetem są Goście, więc swoje ulubione napoje można mieszać i zmieniać tu o każdej porze roku. Zmianie bez dodatkowych opłat podlegają: roślinne alternatywy mleka, wymiana syropu, rodzaj ziaren (ciemne lub jasne, a także wersja decaf), wersje na gorąco lub zimno. Pianki oraz dodatkowy shot espresso można dodać za dopłatą.

W minionym roku pojawiło się 9 różnych sezonowych kaw ziarnistych, z których na szczególną uwagę zasługuje linia Starbucks® Duetto. Był to zaskakujący pomysł, jak pokazać to w czym marka jest ekspertem od lat – pasję do kawy, a jednocześnie różnorodność i innowacyjny koncept. Te same ziarna, dwa rodzaje palenia, dwa zupełnie różne smaki. Starbucks® Milano Sole to lekkość i świeżość jasnego palenia. W kontraście do niej powstała Starbucks® Milano Luna - ciemniejsza, głębsza, pełna tajemnicy. Obie mieszanki powstały z ziaren pochodzących z regionów Nariño w Kolumbii i Sumatry w Indonezji – miejsc, gdzie unikalny klimat i tradycje uprawy kawy tworzą warunki idealne dla uzyskania najpełniejszych aromatów.

Wsparcie dla lokalnych społeczności

Ale Starbucks to nie tylko kawa, marka szeroko promuje także działania na rzecz społeczności lokalnych. W 2024 roku, The Starbucks Foundation przekazała grant o łącznej wartości 50 000 dolarów dla dwóch polskich organizacji: Fundacji Sarigato oraz Fundacji Joanny Radziwiłł „Opiekuńcze Skrzydła”. Obie fundacje zostały nominowane do programu przez polskich Partnerów (pracowników) kawiarni Starbucks, którzy od lat współpracują z nimi w ramach wolontariatu pracowniczego. Pracownicy Starbucks na całym świecie mogą zgłaszać lokalne organizacje non-profit funkcjonujące w ich społecznościach lokalnych w ramach inicjatywy Global Community Impact Grants. Dzięki wsparciu Starbucks obie organizacje mogą kontynuować swoją działalność na rzecz dzieci w trudnych sytuacjach. Pierwsza z wybranych organizacji, Fundacja Joanny Radziwiłł „Opiekuńcze Skrzydła”, pomaga dzieciom pochodzącym z rodzin borykających się z różnymi problemami i zagrożonych wykluczeniem społecznym, starając się dać im możliwości, których zazwyczaj nie mają. Z kolei Fundacja Sarigato w ramach projektu „Hakersi” rozwija kompetencje cyfrowe dzieci zagrożonych wykluczeniem technologicznym.

Wsłuchujemy się w potrzeby lokalnych społeczności, w których jesteśmy obecni i staramy się wspierać projekty, które pozytywnie wpływają na życie ludzi. Oprócz grantów, nasi Partnerzy sami wychodzą z inicjatywą wsparcia tych organizacji w ramach wolontariatu, co napawa nas ogromną dumą.” – dodaje Vedran Modric.

I co dalej?

W 2025 roku marka planuje rozwijać się zgodnie z przyjętymi założeniami. Oprócz nowych kawiarni, sieć zamierza przeprowadzać kolejne modernizacje w istniejących lokalach. Ponadto, pojawią się również nowe, wyjątkowe smaki, wpisujące się w aktualne trendy. Tym samym, Starbucks chce niezmiennie tworzyć innowacyjne propozycje, które idą z duchem czasu, współgrają z sezonowością i bawią się smakiem.Bo Starbucks w Polsce to nie tylko kawa – to pasja, rozwój i zaangażowanie. Rok 2024 był tego świetnym przykładem, a nadchodzące miesiące zapowiadają się bardzo interesująco.

i Autor: materiały prasowe Starbucks