Znany sklep w butami znika z galerii handlowych. Co się stanie z klientami? Czy gwarancja i zwrot towaru będzie działać? Wyjaśniamy

Łzy same cisną się do oczu. Zrobiła bezdomnej kobiecie makijaż i nową fryzurę. Efekt powala. Niczym brzydkie kaczątko zamieniła się w pięknego łabędzia

Foot Locker zamyka swoje sklepy stacjonarne! Co z zakupami?

Foot Locker to znana sieć sklepów z butami. Oferują oni przede wszystkim obuwie sportowe. Jak wynika z doniesień medialnych Foot Locker planuje do 2026 roku zamknąć 400 sklepów stacjonarnych. Na początku zamykane będą sklepy na rynku amerykańskim, a później również w innych krajach. Sieć działa także w Polsce i cieszy się w naszym kraju sporą popularnością. Czy w obecnej sytuacji prawa konsumentów są odpowiednio zabezpieczone? Czy gwarancja i zwroty towarów nadal obowiązują?

Zobacz także: Znana sieć sklepów z butami zamyka się w galeriach handlowych. Trwa czyszczenie magazynów. Buty legendarnej marki za 80 zł

Co z gwarancją i zwrotami butów kupionych w Foot Locker

Obecnie nie podjęto jeszcze konkretnych kroków sprawie zamykania sklepów Foot Locker na rynku europejskim, w tym w Polsce. Placówki pozostają otwarte i posiadają pełny asortyment. Jeżeli dokonałeś zakupu stacjonarnie to nadal masz pełną możliwość dochodzenia swoich praw. Sklepy Fool Locker znajdziesz między innymi w warszawskim Wola Parku, w Łodzi, Katowicach oraz Poznaniu. Sytuacja komplikuje się w przypadku zakupów w sklepie online.

Zwrot butów ze sklepu online Foot Locker

Zwrot zamówionych butów odbywa się do magazynu w kraju, w którym Foot Locker posiada europejską stronę internetową. Gdy w tym sklepie obowiązuję inna waluta to zwrot otrzymasz w tej właśnie walucie. Zwrotu możesz dokonać także do dedykowanego magazynu sklepu. W przypadku zwrotu towarów do magazynu należy wypełnić formularz zwrotu, który został dostarczony wraz z zamówieniem, i umieścić go w pudełku. Umieść etykietę zwrotną w przezroczystej torebce i przyklej ją na pudełku. Jeśli nie masz etykiety zwrotnej, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Gwarancja butów ze sklepów Foot Locker

Masz dwa miesiące od daty otrzymania butów, aby poinformować dział obsługi klienta o wadzie technicznej zamówionego obuwia. W przypadku uzasadnionego roszczenia gwarancyjnego zwrócona zostanie pełna suma zakupu. Jeśli dostarczone zamówienie zostanie zwrócone w całości, pokryte zostaną również koszty dostawy.

Sonda Czy robisz zakupy przez Internet? TAK NIE